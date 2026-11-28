إسطنبول-سانا

شكّل المنتدى الدولي للهندسة والاستشارات الفنية، الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية، منصة للحوار حول متطلبات إعادة إعمار سوريا وفرص الاستثمار المتاحة فيها، وذلك بمشاركة مهندسين ومستشارين وممثلين عن شركات ومؤسسات مالية وتنموية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتوظيف الخبرات الهندسية والتمويلية في مشاريع إعادة البناء، وفق معايير التنمية المستدامة والتكيف مع التغير المناخي.



وشارك القنصل العام للجمهورية العربية السورية في إسطنبول خالد هنداوي في أعمال المنتدى، الذي نظمه أمس الجمعة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، بالتعاون مع اتحاد استشاريي الدول الإسلامية (FCIC)، تحت عنوان «التغير المناخي وإعادة إعمار سوريا»، بحضور ممثلين عن قطاعات الهندسة والاستشارات الفنية والتمويل والتنمية.



وبحث المنتدى متطلبات مرحلة إعادة الإعمار في سوريا وسبل تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة دور الاستشارات الفنية والهندسية في دعم المشاريع التنموية، وتوفير الدراسات والخبرات اللازمة لتخطيطها وتنفيذها، بما يرسخ أسس التنمية المستدامة.



وأكد هنداوي في كلمة له خلال افتتاح المنتدى، أهمية التعاون الدولي في دعم جهود إعادة إعمار سوريا وتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية، بما يسهم في تنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية تعريف المستثمرين والشركات باحتياجات السوق السورية والتحديات المرتبطة بعملية إعادة البناء.



وتضمن المنتدى جلسات حوارية ناقش خلالها المشاركون دور الاستشارات الفنية والهندسية في إعادة الإعمار، وآليات التعاون بين المؤسسات الهندسية والمالية والتنموية، إضافة إلى استعراض تجارب وخبرات في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.

تعريف المستثمرين باحتياجات إعادة البناء في سوريا

وفي تصريح لـ سانا، أكد هنداوي أن المنتدى يشكل تجمعاً للمهتمين بإعادة إعمار سوريا، ويجمع مستشارين في مجال الأعمال ومهندسين مدنيين ومعماريين، بهدف تعريف المستثمرين والشركات باحتياجات عملية إعادة البناء والتحديات التي تواجهها، وفتح المجال أمام بحث فرص المشاركة فيها.



وأوضح هنداوي أن المنتدى شهد مشاركة البنك الإسلامي للتنمية، الذي يبدي اهتماماً بالدخول إلى السوق السورية والمساهمة في تمويل المستثمرين الراغبين في المشاركة بمشاريع إعادة الإعمار.

وأشار هنداوي إلى أهمية الحضور الدبلوماسي السوري في هذا المنتدى، لتوفير المعلومات والوثائق التعريفية اللازمة، وتسهيل اطلاع المستثمرين والشركات على الفرص المتاحة، ومساعدتهم على استكشاف إمكانات الاستثمار والمساهمة في إعادة بناء سوريا.

خبرات هندسية دولية لدعم إعادة إعمار سوريا

بدوره، قال رئيس مجلس أعمال الاستشارات التقنية الدولية في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، طولغا شاهين: إن المنتدى جمع شركات هندسية ومقاولات من دول مختلفة لبحث سبل توظيف الخبرات التي اكتسبتها الشركات التركية من مشاريع نفذتها في تركيا ونحو 140 دولة حول العالم، في دعم إعادة إعمار سوريا.



وأوضح شاهين أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس يمتلكون خبرات واسعة في تنفيذ المشاريع، مشيراً إلى أن النقاشات تناولت آليات نقل هذه الخبرات إلى سوريا، والاستفادة من الابتكارات في مجالات التكيف مع التغير المناخي وترشيد استهلاك الطاقة وإدارة المياه، ولا سيما في المشاريع التي ستُنفذ من الصفر.



وأضاف شاهين: إن المشاركين يعتزمون، بعد وضع الخطط اللازمة، الانتقال إلى مرحلة العمل الميداني والتواصل المباشر مع الشركات السورية، لتطوير شراكات عملية والبدء سريعاً في المساهمة بمشاريع إعادة الإعمار.



وفي تصريح مماثل، قال ممثل شركة «إنفست تركيا» أيمن مندو: إن مشاركة الشركة في المنتدى تأتي انطلاقاً من اهتمامها بدخول السوق السورية والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن حجم الأضرار والاحتياجات القائمة يتيحان فرصاً واسعة أمام الشركات التركية للعمل في هذا المجال.



ولفت مندو إلى ضرورة مراعاة مشاريع البناء الجديدة معايير التكيف مع التغير المناخي، واعتماد مواصفات هندسية حديثة تعزز قدرة المنشآت على مواجهة المخاطر الطبيعية، ولا سيما الفيضانات والزلازل، مؤكداً أهمية الاستفادة من المعايير والتجارب الدولية في تصميم الأبنية وتنفيذها، ومعرباً عن أمله في إتاحة الفرصة أمام الشركات التركية للمساهمة في إعادة بناء سوريا، وتوظيف خبراتها الهندسية والتقنية في تنفيذ المشاريع خلال المرحلة المقبلة.

فرص للتعاون بين الشركات الاستشارية

بدوره، أوضح الرئيس السابق لاتحاد استشاريي الدول الإسلامية نبيل البواب، أن المنتدى يتيح للمكاتب الاستشارية والشركات الهندسية التعرف على فرص إعادة الإعمار في سوريا واحتياجاتها، والاستفادة من خبرات الشركات المنضوية في الاتحاد، ولا سيما التي شاركت في مشاريع إعادة إعمار دول شهدت أزمات مماثلة.



وأشار البواب إلى أن الاتحاد، الذي تأسس برعاية البنك الإسلامي للتنمية، يعمل على جمع المهندسين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، لافتاً إلى أهمية تشجيع الشركات ذات الخبرة على دراسة فرص العمل في سوريا والمساهمة في مشاريع إعادة البناء.

إدماج التغير المناخي في مشاريع إعادة الإعمار

من جهته، أكد رئيس اتحاد المهندسين الاستشاريين والمعماريين الأتراك كريم أورهون، أن إعادة إعمار سوريا والتغير المناخي قضيتان مترابطتان، مشيراً إلى ضرورة إدماج الاعتبارات المناخية في تصميم المشاريع الجديدة، بما يعزز قدرتها على مواجهة الجفاف وشح المياه، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.



وأوضح أورهون أن التحدي الأساسي لا يقتصر على توفير التمويل، بل يشمل إعداد مشاريع هندسية قابلة للتنفيذ والتمويل، من خلال دراسات الجدوى والتصميم والتخطيط والمشتريات، بما يربط بين أهداف التكيف المناخي ومصادر التمويل، سواء أكانت بنوكاً متعددة الأطراف أم تجارية أم حكومات.



ولفت أورهون إلى أن الشركات التركية الأعضاء في الاتحاد راكمت خبرات واسعة خلال العقود الماضية، وأعدت أكثر من ثلاثة آلاف مشروع في 138 دولة، معرباً عن استعدادها للعمل جنباً إلى جنب مع المهندسين السوريين والاستفادة من خبراتهم المحلية في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ومشيراً إلى أن سوريا تواجه تحديات مناخية مماثلة لتلك التي تواجهها تركيا، ولا سيما الجفاف، مؤكداً أن مراعاة هذه التحديات منذ مراحل التخطيط والتصميم يمكن أن تتيح فرصاً أفضل للحصول على التمويل وتنفيذ مشاريع أكثر استدامة.

دعم التخطيط وبناء قدرات الشركات السورية

بدوره، أكد المدير التنفيذي لاتحاد استشاريي الدول الإسلامية خليل آغا، أن أهمية المنتدى تنبع من تزامنه مع انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31) في تركيا، ومن الحاجة إلى دعم جهود إعادة بناء سوريا، باعتبارها دولة مجاورة تربطها بتركيا علاقات تاريخية وثيقة.

وأوضح آغا أن إعادة الإعمار تتطلب، قبل البدء بتنفيذ المشاريع، إعداد تصاميم وخطط قطاعية ووطنية تحدد الاحتياجات والأولويات، مؤكداً استعداد الاتحاد لتقديم الدعم في مجالات التخطيط والاستشارات وإعداد المشاريع، والاستفادة من علاقاته مع مؤسسات التمويل التنموي الإسلامي والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.



وشدد على أهمية إشراك الشركات الاستشارية السورية في هذه الجهود، وإطلاق برامج لبناء قدراتها في إدارة العقود وتصميم المشاريع والجوانب الفنية، بما يتيح إقامة شراكات بين الشركات التركية والسورية، ويسهم في نقل الخبرات وتطوير الكفاءات المحلية.



وأكد آغا استعداد الاتحاد للعمل مع الشركات السورية وتقديم الخبرات اللازمة لدعم إعادة بناء البلاد، مشيراً إلى أن التعاون المقترح يشمل مختلف مراحل العمل، بدءاً من إعداد الخطط والتصاميم، وصولاً إلى الجوانب الفنية والاستشارية للمشاريع.



ويأتي انعقاد المنتدى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار بين المؤسسات المهنية والقطاع الخاص والجهات المعنية، وبحث فرص التعاون والاستثمار في المشاريع المرتبطة بإعادة إعمار سوريا.