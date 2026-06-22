كف يد موظفين ومعاقبة متعهدين مخالفين.. إجراءات لضمان انسيابية تسويق القمح في الرقة

دمشق-سانا

أكد رئيس اللجنة المركزية المكلفة من وزارة الاقتصاد والصناعة بمتابعة تسويق القمح في سوريا عبد الوهاب السفر، أن الجولات الميدانية التي نفذتها اللجنة على مراكز استلام الحبوب في محافظة الرقة أسفرت عن اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية الهادفة إلى حماية المزارعين وتحسين سير عمليات التسويق والاستلام.

وأوضح السفر، في تصريح لـ سانا أنه تم كف يد عدد من الموظفين ورؤساء مراكز الحبوب عن العمل بعد رصد مخالفات خلال المتابعة الميدانية، كما عولجت الكثير من العقبات التي كانت تواجه المزارعين أثناء تسليم محصول القمح.

وأشار السفر، إلى توجيه فرع المؤسسة السورية للحبوب في الرقة بافتتاح صويمعة تل أبيض بشكل فوري، وتسريع أعمال الصيانة في بقية الصوامع والمراكز التخزينية، بما يسهم في تخفيف الازدحام ورفع كفاءة عمليات الاستلام والتخزين.

ولفت السفر إلى توجيه إنذارات واتخاذ عقوبات بحق بعض متعهدي التفريغ، مع التشديد على منع تقاضي أي مبالغ مالية من المزارعين تحت أي مسمى خلال عمليات التفريغ.

وشدد السفر على أهمية تعاون المزارعين مع الجهات الرقابية، داعياً كل من يتعرض لأي ابتزاز أو طلب مبالغ مالية غير قانونية إلى التقدم بشكوى مباشرة، مؤكداً أن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لضمان نزاهة عمليات التسويق وحماية حقوق المنتجين.

واستكملت المؤسسة السورية للحبوب استعداداتها اللوجستية والفنية اللازمة لاستلام محصول القمح للموسم الحالي في مختلف المحافظات، وأكدت أهمية تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين ورفع جاهزية مراكز الاستلام، لضمان نجاح موسم التسويق وتحقيق أفضل مستويات الأداء والخدمة.