باريس-سانا

أجرى مدير إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية السورية العميد خالد عيد، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى فرنسا، سلسلة لقاءات واجتماعات تخصصية تم خلالها بحث آليات كشف المواد المخدِّرة والتعامل مع المضبوطات، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.



وذكرت إدارة مكافحة المخدرات في قناتها عبر التلغرام اليوم السبت أن اللقاءات شملت اجتماعات مع ممثلين عن الشرطة الفرنسية وإدارة التعاون الدولي، والهيئة الدولية للأمن والعمليات، والإدارة المختصة بشؤون المخدرات في وزارة الداخلية الفرنسية.



كما جرت لقاءات مع فرق مكافحة المخدرات في مطارَي شارل ديغول وأورلي، وكذلك زيارة المكتب المركزي لمكافحة المخدرات الفرنسي (OFAST) في مقر الشرطة الجنائية.



وكان وفد من إدارة مكافحة المخدرات بحث خلال زيارة رسمية إلى إسبانيا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة المخدرات، والاطلاع على التجربة الإسبانية في تطوير آليات العمل الاستخباراتي والأمني والقضائي، وبرامج الوقاية من الإدمان وعلاجه.