واشنطن-سانا

قاد بام أديبايو فريقه ميامي هيت إلى الفوز على نيويورك نيكس بنتيجة 108-105، ضمن منافسات كأس دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بينما حقق سان أنطونيو سبيرز فوزاً على لوس أنجلوس ليكرز بنتيجة 99-96، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وذكرت وكالة “رويترز” أن أديبايو سجل 25 نقطة، بينها السلة التي منحت فريقه التقدم قبل أربع دقائق وثانيتين من نهاية المباراة، ليحافظ هيت على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وأنهى هيت دور المجموعات بثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة لكنه لم يتمكن من التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما ودع نيكس حامل اللقب المنافسات، بعدما أنهى مشواره بفوز واحد وثلاث هزائم.

وفي المباراة الثانية، قلب سان أنطونيو سبيرز تأخره بفارق 20 نقطة أمام ليكرز، ونجح في حسم اللقاء لمصلحته بنتيجة 99 – 96، بفضل تألق ستيفون كاسل الذي سجل 26 نقطة، وفيكتور ويمبانياما الذي أضاف 25 نقطة و16 متابعة.

وبهذا الفوز، تأهل سبيرز إلى ربع النهائي بصفته أفضل فريق حاصل على المركز الثاني في مجموعات القسم الغربي، بعدما أنهى دور المجموعات بثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة، بينما ودع ليكرز المنافسات بسجل انتصارين وهزيمتين.