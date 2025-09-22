الحرارة حول معدلاتها والجو مائل للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق، وأعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في المنطقة الساحلية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفياً معتدلاً نهاراً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية في المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويكون مائلاً للبرودة ليلاً وخاصةً في المناطق الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة صباحاً.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في المناطق الجنوبية والساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية، بينما تكون شمالية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات تصل سرعتها إلى 50 كم/سا أحياناً في المناطق الشرقية والجزيرة، تثير الغبار في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس ودرجات الحرارة في المحافظات السورية: