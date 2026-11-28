دمشق-سانا



أصيب 44 شخصاً جراء حوادث سير وحرائق في عدة مناطق من المحافظات السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.



وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، أن فرقه استجابت لـ 22 حادث سير في عموم سوريا، أسفرت عن إصابة 43 شخصاً، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

الاستجابة لـ 38 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 38 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها، وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة شخص تم تقديم الإسعافات الأولية له، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وكان توفي شخص وأصيب 47 آخرون يوم أمس الأول جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف ‏المحافظات السورية.