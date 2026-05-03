حالة عدم استقرار جوي حتى الثلاثاء مع هطولات رعدية ورياح نشطة

دمشق-سانا

حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، من استمرار تأثير المنخفض الجوي على البلاد حتى يوم الثلاثاء، على أن تكون ذروته اعتباراً من اليوم الأحد حتى مساء الإثنين، مترافقة بهطولات مطرية رعدية متوسطة إلى غزيرة أحياناً، مع احتمال تساقط للبرد، وانخفاض في درجات الحرارة.

وأوضحت الدائرة أن الهطولات المطرية ستكون متوسطة إلى غزيرة على المناطق الساحلية، في حين تكون متوسطة تشتد أحياناً في المناطق الغربية من حمص وحماة وإدلب، إضافة إلى نشاط في سرعة الرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار في عدد من المناطق.

وسيكون تأثير الرياح ملحوظاً خلال يومي الأحد والإثنين، حيث تتراوح هبات الرياح بين 65 و80 كيلومتراً في الساعة على الساحل وجباله والمناطق الجنوبية والأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، فيما تتراوح بين 50 و65 كيلومتراً في الساعة في باقي المناطق السورية.

وستشهد الأجواء حالة من السديم والغبار الخفيف على المناطق الجنوبية، وأجزاء من المنطقة الوسطى، على أن تتحول إلى سديمية مغبرة في المناطق الشرقية ومنطقة الجزيرة، مع احتمال تشكل عواصف غبارية كثيفة في أجزاء من الجزيرة وشرق البلاد.

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب المواطنين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية، أبرزها:

الابتعاد عن مجاري الأودية والمنخفضات في المناطق الساحلية.

تجنب السير في الطرقات التي تغمرها مياه الأمطار.

عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء العواصف الرعدية.

تجنب الوقوف في الأماكن المفتوحة أو بالقرب من الأشجار وأبراج الكهرباء.

عدم المخاطرة بتصوير السيول أو العواصف الرعدية.

فصل منظومات الطاقة الشمسية والأجهزة الإلكترونية الحساسة أثناء العواصف الرعدية الشديدة.

تثبيت الألواح الشمسية والأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح.

تثبيت الخيام جيداً والابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة.

التأكد من توافر الأدوية اللازمة لمرضى الربو.

العناية بالأطفال وكبار السن ومنع بقائهم في الأماكن المفتوحة أثناء الأجواء المغبرة.

ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل في المناطق المتأثرة بالغبار.

إغلاق النوافذ والأبواب في المناطق التي تشهد أجواء سديمية مغبرة.

القيادة بحذر وتخفيف السرعة على الطرقات بسبب تدني مستوى الرؤية الأفقية.

التوجه إلى أقرب مركز طبي عند حدوث حالات ضيق تنفس أو سعال شديد.

وأكدت الدائرة أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها حفاظاً على السلامة العامة، لافتة إلى توافر أرقام التواصل مع الدفاع المدني السوري لطلب خدمات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء والمساعدة في حالات الطوارئ والحوادث المرورية.

وكانت سوريا شهدت مؤخراً سلسلة من المنخفضات الجوية أدت إلى تشكل سيول، وتجمعات مائية واسعة في عدد من المحافظات، وارتفاع منسوب المياه في العديد من الطرق والمنازل والمخيمات، وتسجيل انهيارات جزئية، وحوادث انزلاق مروري.