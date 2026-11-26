ريف دمشق-سانا
انطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة النصر الدولية لفروسية القفز على الحواجز، في نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق، بحضور جماهيري من محبي رياضة الفروسية.
وأكد رئيس الاتحاد العربي السوري للفروسية زيد أبو زيد، خلال افتتاح البطولة، أهمية المنافسات والمستويات المتميزة للفرسان المشاركين، مشيراً إلى أن الاتحاد يواصل العمل على تطوير رياضة الفروسية والارتقاء بمستوياتها الفنية والتنظيمية، وتوسيع قاعدة ممارسيها، وتوفير بيئة مناسبة للفرسان والخيول، بما يعزز حضور الفروسية السورية في المحافل العربية والدولية.
واستُهلت منافسات اليوم الأول بفئة “سمول تور” على ارتفاع 110 سم، وفاز بالمركز الأول الفارس محمد الليث شاهين، تلاه نور دبيسي ثانياً وجوري بحبوح ثالثاً وزيد أكريم رابعاً وعبد الله الأحمد خامساً.
وفي فئة “ميديوم تور” على ارتفاع 120 سم، حلّ محمد أبو زيد أولاً، تلاه محمد أنس الجاجة، ثم ميرا الخولي ومروان الزبيبي وهاشم العقاد.
واختُتمت منافسات اليوم بفئة “بيغ تور” على ارتفاع 130 سم، وتصدرها مؤيد الجاموس، تلاه أنس الجاجة ومحمد أبو زيد ومحمد البعلي.