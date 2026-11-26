ريف دمشق-سانا ‏

انطلقت اليوم الخميس منافسات بطولة النصر الدولية لفروسية القفز على الحواجز، في ‌‏نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق، بحضور جماهيري من محبي ‌‏رياضة الفروسية.‏

وأكد رئيس الاتحاد العربي السوري للفروسية زيد أبو زيد، خلال افتتاح البطولة، ‌‏أهمية المنافسات والمستويات المتميزة للفرسان المشاركين، مشيراً إلى أن الاتحاد ‌‏يواصل العمل على تطوير رياضة الفروسية والارتقاء بمستوياتها الفنية والتنظيمية، ‌‏وتوسيع قاعدة ممارسيها، وتوفير بيئة مناسبة للفرسان والخيول، بما يعزز حضور ‌‏الفروسية السورية في المحافل العربية والدولية.‏

واستُهلت منافسات اليوم الأول بفئة “سمول تور” على ارتفاع 110 سم، وفاز ‏بالمركز ‏الأول الفارس محمد الليث شاهين، تلاه نور دبيسي ثانياً وجوري بحبوح ثالثاً وزيد ‌‏أكريم رابعاً وعبد الله الأحمد خامساً.‏

وفي فئة “ميديوم تور” على ارتفاع 120 سم، حلّ محمد أبو زيد أولاً، تلاه محمد ‏أنس ‏الجاجة، ثم ميرا الخولي ومروان الزبيبي وهاشم العقاد.‏

واختُتمت منافسات اليوم بفئة “بيغ تور” على ارتفاع 130 سم، وتصدرها مؤيد ‌‏الجاموس، تلاه أنس الجاجة ومحمد أبو زيد ومحمد البعلي.‏