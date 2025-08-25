مجلس مدينة درعا يواصل أعمال إعادة تأهيل دوار الدلة

photo 1 2025 08 25 22 25 20

درعا-سانا
يواصل مجلس مدينة درعا، بدعم من المجتمع المحلي، أعمال إعادة تأهيل دوار الدلة عند المدخل الشرقي للمدينة، في إطار خطة لتحسين المرافق العامة وإبراز المظهر الجمالي وإضفاء لمسة حضارية على المدينة.

photo 2 2025 08 25 22 25 20

وأوضح رئيس مجلس مدينة درعا،محمد عياش، في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة تأهيل الدوار تأتي ضمن اهتمام المجلس لإظهار الجوانب الجمالية للمرافق الحيوية، ولا سيما تلك الواقعة عند مداخل المدينة وتشهد حركة مرورية كثيفة.

وبيّن عياش أن الأعمال المنفذة تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية وزراعة نباتات الزينة إضافة إلى ترتيب الجزيرة الوسطية وتشذيب الأشجار، بما يسهم في تحسين المشهد العام للمدينة وتوفير بيئة مريحة تمنح السكان والزوار شعوراً بالراحة والطاقة الإيجابية لافتاً إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ مشاريع خدمية إضافية تهدف إلى رفع مستوى النظافة والخدمات وتعزيز جمالية المدينة.

وتعرضت العديد من المواقع الحيوية في درعا، للإهمال والتلف خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى تهالك أجزاء كبيرة منها، ما استدعى من مجلس المدينة لإطلاق خطة تدريجية لإعادة التأهيل، تشمل مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية.

photo 3 2025 08 25 22 25 20
photo 4 2025 08 25 22 25 20
