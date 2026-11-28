دمشق-سانا



تجاوز عدد التجار المنتسبين إلى غرفة تجارة ريف دمشق الـ 15 ألف تاجر موزعين بين تجار جدد و مجددي الانتساب، وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.



وأشار رئيس الغرفة عبد الرحيم زيادة إلى ارتفاع عدد المنتسبين الجدد بنسبة تقارب 25 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات والتوسع في التحول الرقمي.



وأوضح زيادة في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن الغرفة تعمل وفق استراتيجية تستهدف تطوير أدائها وتعزيز دورها في متابعة قضايا التجار والصناعيين، وأنجزت في هذا الإطار عدداً من المشاريع، أبرزها إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة يتيح طلب الوثائق واستلامها إلكترونياً، وتسديد الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكتروني، إلى جانب توفير صالة خدمات مخصصة للتجار لتسهيل حصولهم على الوثائق والمعاملات اللازمة.

التحول الرقمي وتطوير الخدمات

وبين زيادة أن الغرفة فعّلت منظومة الدفع الإلكتروني، وأطلقت تطبيقها الخاص في إطار خطة لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على التجار، لافتاً إلى تشكيل لجان قطاعية للتجار والصناعيين، وأخرى تخصصية ضمن مجلس إدارة الغرفة، لمتابعة القضايا والمطالب التي يطرحها المنتسبون والعمل على معالجتها.



وأشار إلى أن الغرفة تمضي في تنفيذ استراتيجيتها وفق المسار المحدد، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات التجارية والصناعية في محافظة ريف دمشق.

أسواق جديدة وتعزيز النشاط التجاري

قال زيادة: إن الغرفة طرحت منذ بداية الدورة الحالية لمجلس إدارتها مشروع إنشاء أسواق جديدة للخضار والفواكه، بدلاً من سوق الزبلطاني القديم، ولا سيما على طريق دمشق-حمص في منطقة دوما، موضحاً أن العمل جارٍ لتحديد الموقع المناسب تمهيداً لإنشاء السوق.



وأضاف أن الغرفة تساند لجان تسيير شؤون أسواق الخضار وسوق الهال في معالجة المشكلات التي تواجهها ومتابعة شؤونها، بما يشمل مراقبة الأسعار وجودة المنتجات لدى التجار.



وفي سياق توسيع العلاقات التجارية، لفت زيادة إلى أن الغرفة تبحث تنظيم معرض ولقاءات أعمال تجمع الشركات والمصدرين السوريين مع غرفة تجارة الرياض في المملكة العربية السعودية، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري وتوسيع فرص التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

مقر جديد لمواكبة التوسع

وأشار زيادة إلى أن الغرفة تبحث عن مقر جديد يتناسب مع احتياجاتها المتزايدة، في ظل ضيق مقرها الحالي وعدم توافر المساحات والتسهيلات الكافية لإقامة ورشات العمل والندوات، مبيناً أن منطقة المتحلق الجنوبي باتجاه حمص تعد من المواقع المقترحة لتكون المقر الجديد.



وتأسست غرفة تجارة ريف دمشق عام 1985، وتعمل على تقديم الخدمات للعاملين في القطاعين التجاري والصناعي في المحافظة، ومتابعة قضاياهم ومطالبهم بما يدعم نشاطهم ويسهم في تطوير بيئة العمل التجاري.