محافظة السويداء تجري تشغيلاً تجريبياً لبئر بلدة المزرعة بعد إعادة تأهليه

السويداء-سانا

أجرت محافظة السويداء اليوم الإثنين، تشغيلاً تجريبياً لبئر بلدة المزرعة المخصص لأغراض الشرب، بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف.

وأوضح مدير العلاقات العامة في المحافظة عباس سليمان لـ سانا، أن محافظة السويداء تعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في المدينة وريفها لعودة الأهالي إلى بلداتهم.

وأشار سليمان في هذا الإطار، إلى أن لدى المحافظة خطة متكاملة بدأتها بترميم المنازل والمدارس والمراكز الصحية وآبار مياه الشرب، كما تم الكشف على بئر قرية الدور بالريف الغربي للمحافظة ووضع الآلية المناسبة لإعادة التشغيل بما يسهم في تأمين مياه الشرب للأهالي.

وتأتي أعمال إعادة تأهيل آبار مياه الشرب في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة أبناء المحافظة، والعمل على تحسين خدمات المياه وضمان استدامتها.

