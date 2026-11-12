أكثر من 1920 حادث سير في درعا خلال شهري تشرين الأول وأيلول الماضيين

درعا-سانا

سجلت المشافي العامة في محافظة درعا خلال شهري تشرين الأول وأيلول الماضيين،1921 حادث سير، وشكّلت حوادث الدراجات النارية نحو 90 بالمئة منها، فيما أسفرت الحوادث عن وفيات وإصابات متفاوتة الخطورة، ما يعكس تصاعد خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها على السلامة العامة والقطاع الصحي.

وأوضح مدير صحة درعا الدكتور خالد العميان في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن عدد الحوادث المسجلة ارتفع من 879 حادثاً في أيلول إلى 1042 حادثاً في تشرين الأول بزيادة بلغت 163 حادثاً.

وأشار العميان إلى أن مشفى الحراك الوطني سجل الارتفاع الأكبر، حيث ارتفع عدد الحوادث التي استقبلها من 69 إلى 209 حوادث، فيما ارتفع العدد في مشفى جاسم الوطني من 61 إلى 119 حادثاً.

وفي مؤشر على حجم الخسائر البشرية، بيّن مدير مشفى درعا الوطني الدكتور محمد علي حمد في تصريح مماثل، أن المشفى استقبل خلال الشهر الماضي نحو 350 حالة ناجمة عن حوادث الدراجات النارية، توفي منها 29 شخصاً، بينما تنوعت الإصابات الأخرى بين البسيطة والكسور، ما يفرض أعباء إضافية على المشافي والكوادر الطبية.

2100 دراجة نارية مخالفة محجوزة منذ بداية العام

في إطار الإجراءات الهادفة إلى الحد من الحوادث، أكد رئيس فرع المرور في درعا عمر محمد العمار، أن الحملات المرورية المنفذة منذ بداية العام الجاري أسفرت عن حجز 2100 دراجة نارية مخالفة وتنظيم الضبوط اللازمة بحق أصحابها.

وأشار العمار إلى أن جانباً من الحوادث يعود إلى قيادة الدراجات من أشخاص غير مؤهلين أو دون السن القانونية، وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية، إضافة إلى تجاوز الإشارات والسرعة والقيادة الاستعراضية والسير على عجلة واحدة.

وشدد على استمرار تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكداً أن التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية تقضي بحجز الدراجات النارية المخالفة، ولا سيما تلك التي تشكل خطراً على حياة مستخدمي الطريق.

الوعي الأسري والمجتمعي ضرورة للحد من الحوادث

من جهته، دعا المواطن محمد اليونس إلى تعزيز دور الأسرة في توعية الأبناء بمخاطر القيادة المتهورة، ولا سيما بين فئة الشباب واليافعين، بالتوازي مع تشديد الرقابة المرورية وفرض العقوبات بحق المخالفين.

وتضع الأرقام المسجلة في مشافي درعا ملف حوادث الدراجات النارية أمام تحدٍّ يتطلب تكامل الإجراءات الرقابية والقانونية مع حملات التوعية في المدارس والأسر والمجتمع للحد من الخسائر البشرية وحماية مستخدمي الطرق، في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد الحوادث.