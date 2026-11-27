حماة-سانا



أخمدت فرق الدفاع المدني السوري حريقاً نشب اليوم الجمعة في أحد منازل مدينة سلمية بريف حماة.



وأوضح مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في سلمية معتز العلي، في تصريح لـ سانا، أن الحريق نجم عن ماس كهربائي في مدفأة داخل المنزل، مبيناً أن الفرق عملت على إخماده وتأمين المكان والحد من امتداده تجنباً لوقوع إصابات.



وتوفي شاب وأصيبت امرأة في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، جراء انفجار وقع داخل منزل وتسبب باندلاع حريق، في حي الجورة بمدينة سلمية.