اتحاد الكيك بوكسينغ ينظم برنامجاً تدريبياً احترافياً في حمص

حمص-سانا
نظّم الاتحاد السوري للكيك بوكسينغ والفنون القتالية المختلطة اليوم برنامجاً تدريبياً في رياضتي الفنون القتالية المختلطة والكرابلينغ، وذلك في صالة كرة السلة بملعب حمص البلدي، بمشاركة لاعبين من مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، بهدف تطوير مهاراتهم ونشر ثقافة الممارسة الآمنة والاحترافية لهذه الرياضات.
وأوضح المدرب ومشرف اللعبة في حمص كنان الضعيف في تصريح لـ سانا، أن البرنامج التدريبي ركّز على شرح قوانين الكرابلينغ وأساليب التصارع المعتمدة في الفنون القتالية المختلطة، إضافة إلى توضيح آليات التحكيم والقواعد الخاصة بكل فئة.
وأشار الضعيف إلى أن البرنامج شمل مهارات السيطرة الأرضية والإخضاع، وطرق الانتقال بين أوضاع السيطرة المختلفة، اعتماداً على المهارة الحركية والذكاء القتالي، مع التركيز على التطبيق السليم للحركات بما ينعكس على أداء اللاعب داخل النزال.
من جهته، أكد اللاعب يحيى الشهابي أن المشاركة في هذه الأنشطة تسهم في تطوير المهارات الفنية واكتساب تقنيات جديدة، وتوفر فرصة للاحتكاك وتبادل الخبرات، إضافة إلى إعداد كوادر قادرة على تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة مستقبلاً.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينظمها اتحاد اللعبة، بهدف توسيع انتشار الفنون القتالية في سوريا، ورفع المستوى الفني للاعبين والحكام والمدربين، بما يواكب التطور المتسارع لهذه الرياضات عربياً ودولياً.