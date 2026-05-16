اتحاد الكيك بوكسينغ ينظم برنامجاً تدريبياً احترافياً في حمص

حمص-‏سانا

نظّم الاتحاد السوري للكيك بوكسينغ والفنون القتالية المختلطة اليوم برنامجاً تدريبياً في ‏رياضتي الفنون القتالية المختلطة والكرابلينغ، وذلك في صالة كرة السلة بملعب حمص ‏البلدي، بمشاركة لاعبين من مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، بهدف تطوير ‏مهاراتهم ونشر ثقافة الممارسة الآمنة والاحترافية لهذه الرياضات.‏

وأوضح المدرب ومشرف اللعبة في حمص كنان الضعيف في تصريح لـ سانا، أن ‏البرنامج التدريبي ركّز على شرح قوانين الكرابلينغ وأساليب التصارع المعتمدة في الفنون ‏القتالية المختلطة، إضافة إلى توضيح آليات التحكيم والقواعد الخاصة بكل فئة.‏

وأشار الضعيف إلى أن البرنامج شمل مهارات السيطرة الأرضية والإخضاع، وطرق ‏الانتقال بين أوضاع السيطرة المختلفة، اعتماداً على المهارة الحركية والذكاء القتالي، مع ‏التركيز على التطبيق السليم للحركات بما ينعكس على أداء اللاعب داخل النزال.‏

من جهته، أكد اللاعب يحيى الشهابي أن المشاركة في هذه الأنشطة تسهم في تطوير ‏المهارات الفنية واكتساب تقنيات جديدة، وتوفر فرصة للاحتكاك وتبادل الخبرات، إضافة ‏إلى إعداد كوادر قادرة على تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة مستقبلاً.‏

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينظمها اتحاد اللعبة، بهدف ‏توسيع انتشار الفنون القتالية في سوريا، ورفع المستوى الفني للاعبين والحكام والمدربين، ‏بما يواكب التطور المتسارع لهذه الرياضات عربياً ودولياً.‏