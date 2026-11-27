

جدة-سانا



أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الجمعة، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية على الكويت، والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وأكد الشيخ أحمد في بيان نشرته المنظمة على منصة “إكس”، رفضها القاطع لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وترويع الآمنين، مشدداً على أن المساس بأمن الكويت وسلامة أراضيها والمقيمين فيها يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.



وجدد التأكيد على تضامن منظمة التعاون الإسلامي الكامل ووقوفها إلى جانب الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.



‏وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت أمس الخميس، أن اعتداء إيرانياً استهدف ‌‏مواقع حيوية، وأسفر عن مقتل إيطاليين اثنين، وإصابة كويتي وباكستاني، ‌‏فضلاً عن أضرار مادية.‏