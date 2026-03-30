وزارة الإدارة المحلية تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعم التطوير المحلي وإنهاء المخيمات

دمشق-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عبد الله الدردري، والوفد المرافق، تعزيز التعاون في مجالات البيئة والإدارة المحلية، وتسهيل وصول الوزارة لتمويلات صناديق البيئة العالمية.

وخلال الاجتماع الذي عُقد في الوزارة بدمشق اليوم الإثنين، استعرض الجانبان سبل دعم التطوير المحلي للبلديات، وتطوير إدارة النفايات الصلبة، وجهود إنهاء حالة المخيمات بنهاية عام 2026.

وقال الوزير عنجراني في تصريح لمراسلة سانا: إن الوزارة تنظر إلى شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كخطوة مهمة لتعزيز جهود تطوير الإدارة المحلية والارتقاء بالواقع البيئي في مختلف المحافظات، مؤكداً العمل على توسيع مجالات التعاون بما يضمن الوصول إلى تمويلات دولية تدعم المشاريع التنموية، خاصة في إدارة النفايات الصلبة وتطوير البلديات.

وأضاف عنجراني: إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لإعداد حزمة مشاريع نوعية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يتوافق مع متطلبات صندوق المناخ الأخضر، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الهدف هو دعم الاستقرار المحلي وتسريع وتيرة التعافي وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم، والعمل على إنهاء ملف المخيمات ضمن رؤية متكاملة قبل نهاية عام 2026.

بدوره، أبدى الدردري والوفد المرافق له استعداد المنظمة لتقديم الدعم الاستشاري لإعداد حزمة مشاريع لصندوق المناخ الأخضر، والمساهمة في إعادة صياغة قانون الإدارة المحلية رقم 107، مع التركيز على تكثيف الجهود لدعم العائدين وتحسين الخدمات الأساسية في مناطقهم.

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP هو شبكة تنمية عالمية تابعة للأمم المتحدة، ويعمل في نحو 170 دولة لمساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.