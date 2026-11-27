

موسكو-سانا



أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل تعزيز القدرات القتالية لأسطول غواصاتها النووية وتحديثه بصورة منهجية، بالتزامن مع دخول الغواصة النووية الجديدة «بيرم» الخدمة في البحرية الروسية.



ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن بوتين قوله، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة في مدينة سيفيرودفينسك بمقاطعة أرخانغيلسك لبحث تطوير أسطول الغواصات النووية: إن “روسيا ستواصل بناء القدرات القتالية لأسطول غواصاتها، وتشكيل وحدات متنقلة متوازنة ومجهزة بأسلحة حديثة، وقادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها في ظل بيئة عسكرية وسياسية متغيرة”.



وشارك بوتين في مراسم رفع العلم على متن الغواصة النووية متعددة الأغراض «بيرم»، التي دخلت رسمياً إلى قوام القوات القتالية للبحرية الروسية.



وتعد «بيرم» الغواصة الخامسة من فئة «ياسين-إم» النووية متعددة الأغراض، وتنتمي هذه الفئة إلى الجيل الرابع، وتتميز بكونها أول غواصة من هذه الفئة مجهزة بصورة منتظمة بصواريخ «زيركون» فرط صوتية.