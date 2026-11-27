اللاذقية-سانا



أضاءت محافظة اللاذقية اليوم الجمعة شجرة الميلاد في كنيسة مار ميخائيل، بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور رسمي وشعبي، في فعالية حملت رسائل المحبة والسلام، وعكست عمق التآخي بين أبناء المحافظة بمختلف مكوناتهم.



وتضمّن الاحتفال فقرات فنية وأناشيد ميلادية، عكست أجواء الفرح والمحبة والسلام، ورسّخت قيم التمسك بالجذور والأرض.

وأكد محافظ اللاذقية أحمد مصطفى، في كلمة خلال الاحتفال، أن الدولة السورية تعمل على ترسيخ الأمن والسلام والعدل للجميع، وتوفير الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين، مشيراً إلى أن اللاذقية تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون من أجمل المدن، بفضل تعاون أبنائها وتكاتفهم.

تجسيد معاني المحبة والوحدة والسلام

من جهته، أكد مطران أبرشية اللاذقية وتوابعها للروم الأرثوذكس أثناسيوس فهد، في كلمته، أن إضاءة شجرة الميلاد تجسد معاني المحبة والتآخي والوحدة والسلام، مشدداً على أن تحقيق السلام مسؤولية جماعية تتطلب طي صفحة الألم والمضي نحو مرحلة يسودها الحب والتآخي والفرح، وتعزيز التكاتف والعمل المشترك لخدمة سوريا.



وأوضح عضو حركة الشبيبة الأرثوذكسية وسيم سكيف، في تصريح لمراسل سانا، أن احتفالية «الميلاد هون»، التي تُقام سنوياً احتفاءً بميلاد السيد المسيح، تجسد قيم المحبة والسلام والعطاء، مشيراً إلى أن شجرة الميلاد ترمز إلى المحبة والسلام والتشارك في الفرح الذي يجمع أبناء اللاذقية.

بدورهم، أشار عدد من المشاركين، في تصريحات لـ سانا، إلى أن إضاءة شجرة الميلاد أصبحت تقليداً سنوياً يعكس صورة سوريا المتنوعة، ويجسد روح المحبة والتآخي والتعايش بين أبنائها.

وأعربت كريس كباس عن سعادتها باحتفالية إضاءة شجرة الميلاد، لما تحمله من معاني الخير والسلام وتجسيدها لوحدة السوريين، فيما تمنت بتريسيا حموي أن يعمّ الخير جميع أنحاء سوريا، وتسود السعادة والفرح بين أبنائها.



حضر الفعالية قائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد نايف الإبراهيم، وعدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والدينية والاجتماعية، إلى جانب حشد من الأهالي.



وتزامنت إضاءة الشجرة مع فعاليات شعبية شهدتها مختلف المحافظات السورية اليوم، احتفالاً بالذكرى الثانية لمعركة «ردع العدوان»، التي انطلقت من ريف حلب وصولاً إلى دمشق في الثامن من كانون الأول عام 2024.



وتزامنت إضاءة الشجرة مع فعاليات شعبية شهدتها المحافظات السورية اليوم، احتفالاً بالذكرى الثانية لانطلاق معركة “ردع العدوان” من ريف حلب والتي تكللت بالوصول إلى دمشق وإعلان انتصار ثورة الشعب السوري.