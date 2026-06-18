وزارة الطاقة تجري جولة ميدانية لتعزيز جاهزية التعليم المهني في حمص

حمص-سانا

أجرت وزارة الطاقة جولة تفقدية شملت الثانوية المهنية النفطية والثانوية المهنية للمناجم والتعدين في محافظة حمص، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية في القطاع التعليمي التقني وضمن جهود الوزارة للارتقاء بجودة التدريب المهني.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس أن الجولة تأتي ضمن خطة مديرية التعليم والتدريب المهني لتطوير آليات الامتحانات في الشهادة الثانوية المهنية، وتعزيز معايير الدقة والشفافية؛ بما يضمن بيئة امتحانية منضبطة تدعم مخرجات تعليمية عالية الجودة.

وخلال الجولة أكّد مدير المديرية محمد إسحاق أنّ الرهان اليوم قائم على جودة المخرج التعليمي، عبر العمل على تحويل الثانويات المهنية إلى مراكز تميز ترفد الاقتصاد الوطني بكفاءات شابة قادرة على الابتكار والتطوير.

ويشكل التعليم المهني ركيزة أساسية في دعم احتياجات قطاع الطاقة، ولا سيما في المجالات النفطية والتعدينية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة قادرة على الاندماج الفاعل في سوق العمل.