‏ ‏دمشق-سانا‏

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أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن معركة “ردع العدوان” التي انطلقت ‏في مثل هذا اليوم قبل عامين، ستبقى حاضرة في ذاكرة السوريين، بما حملته من ‏تضحيات وأحلام ووفاء لوطن يستحق الحياة.‏

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وقال الوزير الصالح في منشور له على منصة “إكس” اليوم الجمعة: “في مثل هذا ‏الصباح قبل عامين، بدأت حكاية الخلاص بعد أربعة عشر عاماً من الألم ‏والتضحيات، أحد عشر يوماً غيرت وجه التاريخ السوري، وكتبت فصلاً في حكاية ‏شعب لم يتخلَّ يوماً عن حلمه بالحرية والكرامة، صباح ردع العدوان والتضحيات، ‏صباح الرجال والنساء الذين تمسكوا بالأمل، ورفضوا الاستسلام، رحم الله شهداء ‏سوريا، سوريا الحرة العظيمة”‏.

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ومع فجر الـ27 من تشرين الثاني 2024، انطلقت معركة “ردع العدوان”، وانتهت في ‌‏الثامن من كانون الأول 2024 بتحرير سوريا من النظام البائد، وانتصار ثورة ‏الشعب ‏السوري التي قدم من أجلها نحو مليون شهيد، قتلوا جراء القصف، وتحت ‏التعذيب في ‏المعتقلات، إضافة إلى ملايين المهجرين واللاجئين.‏