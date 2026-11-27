دمشق-سانا
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن معركة “ردع العدوان” التي انطلقت في مثل هذا اليوم قبل عامين، ستبقى حاضرة في ذاكرة السوريين، بما حملته من تضحيات وأحلام ووفاء لوطن يستحق الحياة.
وقال الوزير الصالح في منشور له على منصة “إكس” اليوم الجمعة: “في مثل هذا الصباح قبل عامين، بدأت حكاية الخلاص بعد أربعة عشر عاماً من الألم والتضحيات، أحد عشر يوماً غيرت وجه التاريخ السوري، وكتبت فصلاً في حكاية شعب لم يتخلَّ يوماً عن حلمه بالحرية والكرامة، صباح ردع العدوان والتضحيات، صباح الرجال والنساء الذين تمسكوا بالأمل، ورفضوا الاستسلام، رحم الله شهداء سوريا، سوريا الحرة العظيمة”.
ومع فجر الـ27 من تشرين الثاني 2024، انطلقت معركة “ردع العدوان”، وانتهت في الثامن من كانون الأول 2024 بتحرير سوريا من النظام البائد، وانتصار ثورة الشعب السوري التي قدم من أجلها نحو مليون شهيد، قتلوا جراء القصف، وتحت التعذيب في المعتقلات، إضافة إلى ملايين المهجرين واللاجئين.
وزير الطوارئ: “ردع العدوان” ستبقى حاضرة في ذاكرة السوريين
دمشق-سانا