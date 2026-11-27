الدوحة-سانا‏

أدانت قطر بأشد العبارات اعتداء ميليشيا الحوثي على مصفاة تكرير البترول في ‏منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، معتبرةً إياه سلوكاً عدوانياً، وانتهاكاً سافراً ‏لسيادة السعودية، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي.‏

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشر عبر حسابها على منصة “إكس” اليوم الجمعة، على أن ‌‏”استهداف المنشآت النفطية والمرافق الحيوية يعد عملاً تخريبياً خطيراً ينافي كل ‏الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في ‏العالم”.‏

وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه ‏من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدةً ‏أن “أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس ‏التعاون لدول الخليج العربية”.‏

وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت أمس الخميس، مقتل عامل وإصابة آخرين من ‌‏جنسيات مختلفة، ووقوع أضرار مادية جراء تعرض مصفاة النفط في جازان جنوب ‌‏غرب المملكة لاستهداف بمقذوف جوي، ما أدى إلى اندلاع حريق وتوقف مؤقت ‌‏لبعض العمليات التشغيلية في المصفاة.‏