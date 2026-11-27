الدوحة-سانا
أدانت قطر بأشد العبارات اعتداء ميليشيا الحوثي على مصفاة تكرير البترول في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، معتبرةً إياه سلوكاً عدوانياً، وانتهاكاً سافراً لسيادة السعودية، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي.
وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشر عبر حسابها على منصة “إكس” اليوم الجمعة، على أن ”استهداف المنشآت النفطية والمرافق الحيوية يعد عملاً تخريبياً خطيراً ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم”.
وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدةً أن “أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”.
وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت أمس الخميس، مقتل عامل وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة، ووقوع أضرار مادية جراء تعرض مصفاة النفط في جازان جنوب غرب المملكة لاستهداف بمقذوف جوي، ما أدى إلى اندلاع حريق وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية في المصفاة.