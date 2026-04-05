هيئة المنافذ والجمارك: عبور المسافرين إلى لبنان متاح حالياً عبر منفذ جوسية بريف حمص

دمشق-سانا

أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش أنه بإمكان المسافرين المضطرين للدخول إلى لبنان، ولا سيما ممن لديهم حجوزات سفر عبر مطار بيروت الدولي، العبور حالياً عبر منفذ جوسية الحدودي في ريف حمص، باعتباره خياراً متاحاً لضمان متابعة سفرهم.

وأشار علوش في منشور له على صفحته في فيسبوك اليوم الأحد إلى أن منفذ جديدة يابوس الحدودي لا يزال مغلقاً من الجانب اللبناني، حتى إشعار آخر.

وأكد حرص الهيئة على متابعة المستجدات بشكل مستمر، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات فور ورودها.

وأعلن مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش مساء أمس أنه تم إيقاف حركة العبور عبر منفذ جديدة يابوس بشكل مؤقت حرصاً على سلامة المسافرين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء أمس السبت نيته استهداف الطريق الواصل إلى معبر المصنع على الحدود السورية اللبنانية المقابل لمنفذ جديدة يابوس، بحجة أن ميليشيا حزب الله تستخدم المعبر لأغراض عسكرية.