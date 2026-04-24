أهالي حي التضامن بدمشق يؤكدون أن القبض على المجرم أمجد يوسف بداية لتحقيق العدالة

دمشق-سانا

نظّم أهالي حي التضامن في دمشق مسيراً شعبياً عقب صلاة الجمعة، انطلق من أمام جامع الزبير باتجاه موقع المجزرة التي شهدها الحي سنة 2013 إحياء لذكرى الضحايا وتأكيداً على المطالبة بالعدالة، وذلك بعد إعلان إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بارتكابها، المجرم أمجد يوسف، خلال عملية أمنية في سهل الغاب بريف حماة.

وشهد المسير مشاركة واسعة من الأهالي وذوي الضحايا حيث عبر المشاركون في تصريحات لـ سانا عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين أن القبض على المجرم أمجد يوسف يشكل بداية لتحقيق العدالة ويفتح الطريق للقبض على كل من اشترك في هذه المجزرة البشعة.

وأكد عمر الأشكي وأديب الزند من سكان الحي ضرورة محاسبة كل من تلطخت يدهم في هذه المجزرة، وبكل المجازر التي حصلت في الأراضي السورية على يد النظام البائد، فيما عبر مازن البلخي ومنى قره باش من ذوي شهداء المجزرة عن شكرهما للجهود التي تبذلها الجهات الأمنية في ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء، لكونها تمثل انتصاراً لأرواح الشهداء.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق اليوم عن القبض على المجرم أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة التضامن التي وقعت عام 2013 والتي راح ضحيتها عشرات الأبرياء، عقب عملية أمنية محكمة في منطقة سهل الغاب بريف حماة.