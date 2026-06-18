23 إصابة جراء 19 حادث سير في سوريا يوم أمس

محافظات-سانا

أصيب 23 شخصاً بجروح، جراء وقوع حرائق وحوادث سير في عموم سوريا، يوم أمس الأربعاء، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس، بأن فرقه استجابت لـ 19 حادث سير أسفرت عن إصابة 23 مدنياً، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

وجدد الدفاع المدني التأكيد على السائقين بضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح، وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 248 حريقاً في عموم سوريا، بينها 24 في الحقول والمحاصيل الزراعية، و224 حريقاً متفرقاً (المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، حيث قامت فرقه بإخماد الحرائق وتبريد أماكنها، دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، فيما اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية.

وأصيب أمس الأول 18شخصاً بجروح، جراء وقوع 221حريقاً وحادث سير في سوريا استجابت لها فرق الدفاع المدني ‏السوري ‏في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث‎.‎