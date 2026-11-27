الحسكة-سانا‏

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مركز التنمية المجتمعية في مدينة الشدادي بريف ‏الحسكة الجنوبي، بهدف دعم برامج التنمية، وتطوير المبادرات الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمع ‏المحلي.‏

وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في قناتها على التلغرام اليوم الجمعة إلى أن افتتاح المركز يأتي تزامناً ‏مع الذكرى السنوية الثانية للتحرير، وضمن جهود الوزارة الهادفة لتعزيز التنمية المجتمعية ودعم ‏المبادرات لتحسين الواقع الاجتماعي.‏

وأشارت الوزارة إلى أن افتتاح المركز يهدف أيضاً إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأهالي بما يلبي ‏احتياجات المجتمع المحلي، وتفعيل دور المؤسسات في تقديم الدعم والخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة ‏في المنطقة.‏

حضر الافتتاح محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وعدد من المسؤولين والفعاليات المحلية والدينية ‏والمجتمعية.‏