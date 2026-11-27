الحسكة-سانا
افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، مركز التنمية المجتمعية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، بهدف دعم برامج التنمية، وتطوير المبادرات الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي.
وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في قناتها على التلغرام اليوم الجمعة إلى أن افتتاح المركز يأتي تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية للتحرير، وضمن جهود الوزارة الهادفة لتعزيز التنمية المجتمعية ودعم المبادرات لتحسين الواقع الاجتماعي.
وأشارت الوزارة إلى أن افتتاح المركز يهدف أيضاً إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للأهالي بما يلبي احتياجات المجتمع المحلي، وتفعيل دور المؤسسات في تقديم الدعم والخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
حضر الافتتاح محافظ الحسكة نور الدين أحمد، وعدد من المسؤولين والفعاليات المحلية والدينية والمجتمعية.