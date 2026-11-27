دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن معركة البناء والعلم لا تقل ‏شأناً عن معركة التحرير، مشدداً على أهمية دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في ‏صون الإنجازات الوطنية والإسهام في بناء سوريا والنهوض بها.‏

وقال الحلبي بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق معركة “ردع العدوان” في السابع ‏والعشرين من تشرين الثاني عام 2024، عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الجمعة: ‏في مثل هذا اليوم، انطلقت معركة ردع العدوان بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لتكتب ‏فصلاً حاسماً في تاريخ سوريا الحديث، وتفتح أفقاً جديداً من الكرامة والتحرير وبناء ‏دولة المؤسسات بعد سنوات طويلة من الصبر والتضحيات. ‏

وأضاف: “إننا، ونحن نستحضر هذه الذكرى الوطنية المجيدة في رحاب جامعاتنا ‏ومراكزنا البحثية، نؤكد أن معركة البناء والعلم لا تقل شأناً عن معركة التحرير، فبعقول ‏أساتذتنا وباحثينا وهمّة طلابنا نصون هذا الإنجاز الوطني، وننهض بالتعليم العالي ‏ليكون ركيزةً أساسيةً في نهضة سوريا واستقرارها وازدهارها”.

وانطلقت معركة “ردع العدوان” في 27 تشرين الثاني 2024، بقيادة إدارة العمليات ‏العسكرية، لتشكل محطة مفصلية في مسار الثورة السورية، وتفتح الطريق أمام سلسلة ‏من التطورات العسكرية التي انتهت بسقوط النظام البائد في 8 كانون الأول 2024، ‏بعد عقود من الاستبداد والقمع.‏

وانطلقت معركة “ردع العدوان” في 27 تشرين الثاني 2024، وانتهت بتحرير سوريا ‏وسقوط النظام البائد في 8 كانون الأول من العام نفسه.‏