دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن معركة البناء والعلم لا تقل شأناً عن معركة التحرير، مشدداً على أهمية دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في صون الإنجازات الوطنية والإسهام في بناء سوريا والنهوض بها.
وقال الحلبي بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق معركة “ردع العدوان” في السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2024، عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الجمعة: في مثل هذا اليوم، انطلقت معركة ردع العدوان بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لتكتب فصلاً حاسماً في تاريخ سوريا الحديث، وتفتح أفقاً جديداً من الكرامة والتحرير وبناء دولة المؤسسات بعد سنوات طويلة من الصبر والتضحيات.
وأضاف: “إننا، ونحن نستحضر هذه الذكرى الوطنية المجيدة في رحاب جامعاتنا ومراكزنا البحثية، نؤكد أن معركة البناء والعلم لا تقل شأناً عن معركة التحرير، فبعقول أساتذتنا وباحثينا وهمّة طلابنا نصون هذا الإنجاز الوطني، وننهض بالتعليم العالي ليكون ركيزةً أساسيةً في نهضة سوريا واستقرارها وازدهارها”.
وانطلقت معركة “ردع العدوان” في 27 تشرين الثاني 2024، بقيادة إدارة العمليات العسكرية، لتشكل محطة مفصلية في مسار الثورة السورية، وتفتح الطريق أمام سلسلة من التطورات العسكرية التي انتهت بسقوط النظام البائد في 8 كانون الأول 2024، بعد عقود من الاستبداد والقمع.
وانطلقت معركة “ردع العدوان” في 27 تشرين الثاني 2024، وانتهت بتحرير سوريا وسقوط النظام البائد في 8 كانون الأول من العام نفسه.