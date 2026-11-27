روما-سانا ‏

حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي من أن ظاهرة “إل ‏نينيو” المناخية دفعت مناطق جديدة إلى قائمة بؤر الجوع العالمية، في وقت لا تزال فيه النزاعات ‏المسلحة تشكل المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد. ‏

وفي بين تقرير مشترك نشر اليوم الجمعة، على موقع “الفاو” الإلكتروني أن الأوضاع الغذائية ‏مرشحة للتدهور بشكل كبير في 16 بؤرة ساخنة بين كانون الأول 2026 وأيار 2027، مع ‏استمرار خطر المجاعة في أجزاء من السودان وجنوب السودان.‏

جذور التدهور الغذائي

ووفقاً لتقرير المنظمتين حول “بؤر الجوع الساخنة” الذي يصدر مرتين سنوياً ضمن إطار الشبكة ‏العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، ارتفع عدد بؤر الجوع إلى 16 منطقة مقارنة بـ13 منطقة في ‏تقرير حزيران الماضي، وذلك نتيجة تضافر آثار النزاعات والعوامل المناخية والضغوط الاقتصادية.‏

تأثير “إل نينيو”‏

وأكد التقرير أن ظاهرة “إل نينيو” كانت عاملاً رئيسياً وراء إدراج بؤر جديدة، أبرزها دول الجنوب ‏الأفريقي التي تشمل إسواتيني ومالاوي وموزمبيق وزامبيا وزيمبابوي، إضافة إلى الممر الجاف في ‏أمريكا الوسطى وشمال شرق أوغندا.‏

وتتوقع المنظمتان أن تؤدي الظروف الأكثر جفافاً وارتفاع درجات الحرارة إلى تهديد مواسم الزراعة ‏والإنتاج الغذائي ففي زيمبابوي يواجه نحو 3 ملايين شخص مستويات مرتفعة من انعدام الأمن ‏الغذائي الحاد، بينما يواجه 2.6 مليون شخص الخطر ذاته في مالاوي و1.8 مليون في موزمبيق ‏خلال الأشهر المقبلة.‏

كما شهد الممر الجاف في أمريكا الوسطى أول أسوأ موسم زراعي منذ أربعة عقود، حيث تجاوزت ‏خسائر المحاصيل 75 بالمئة في العديد من المناطق، ما ينذر ببداية مبكرة لموسم الشح الغذائي ‏خلال عام 2027.‏

بؤر المجاعة

وصنّف التقرير السودان وجنوب السودان والصومال وأجزاء من نيجيريا واليمن ضمن فئة “أعلى ‏درجات القلق”، وهي المناطق الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجوع الكارثي.‏

وأشار إلى أن التحليلات الأخيرة رصدت أو توقعت وجود أشخاص يواجهون المرحلة الخامسة من ‏التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، وهي المرحلة الأشد خطورة التي تتسم بالمجاعة والوفاة الناتجة ‏عن الجوع.‏

وفي السودان، حذّر التقرير من احتمال حدوث مجاعة في 13 منطقة بولايتي شمال دارفور وجنوب ‏كردفان حتى كانون الثاني 2027 في حال تحقق السيناريو الأسوأ، بينما تجاوزت معدلات سوء ‏التغذية الحاد عتبات المجاعة في مخيمين للنازحين بجنوب دارفور.‏

أما في جنوب السودان، فقد أشارت أحدث التقديرات إلى خطر وقوع مجاعة في أربع مقاطعات ‏بولايتي أعالي النيل وجونقلي في ظل السيناريوهات الأكثر تشاؤماً.‏

النزاعات مستمرة

رغم التأثير المتزايد للعوامل المناخية، أكد التقرير أن النزاعات والعنف المسلح لا تزال السبب ‏الرئيس لانعدام الأمن الغذائي الحاد في 12 من أصل 16 بؤرة جوع حول العالم.‏

تمويل متراجع

ولفت التقرير أيضاً إلى أن التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية المرتبطة بالأمن الغذائي ‏والتغذية في بؤر الجوع الخمس الأعلى خطورة تراجع بنسبة 62 بالمئة، من 5.1 مليارات دولار عام ‌‏2022 إلى ملياري دولار فقط عام 2025.‏

وحذرت المنظمتان من أن استمرار نقص التمويل يحد من القدرة على منع تفاقم الأزمات الغذائية ‏وإنقاذ الفئات الأكثر ضعفاً.‏

ودعت “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي إلى تحرك إنساني عاجل في جميع بؤر الجوع 16، مع ‏إعطاء أولوية خاصة للمناطق المعرضة لخطر المجاعة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية ‏بشكل آمن، ودون عوائق إلى السكان المحتاجين.‏

وتشهد عدة مناطق حول العالم تدهوراً متواصلاً في الأمن الغذائي منذ سنوات نتيجة تداخل النزاعات ‏المسلحة والصدمات الاقتصادية والتغيرات المناخية الحادة. ‏

ومنذ عام 2022، تصدرت دول مثل السودان وجنوب السودان واليمن والصومال تقارير الجوع ‏العالمية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي، فيما ‏أسهمت التوترات السياسية وتراجع التمويل الإنساني في إضعاف الاستجابة الدولية للأزمات ‏الغذائية المتفاقمة.‏