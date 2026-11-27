روما-سانا
حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي من أن ظاهرة “إل نينيو” المناخية دفعت مناطق جديدة إلى قائمة بؤر الجوع العالمية، في وقت لا تزال فيه النزاعات المسلحة تشكل المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد.
وفي بين تقرير مشترك نشر اليوم الجمعة، على موقع “الفاو” الإلكتروني أن الأوضاع الغذائية مرشحة للتدهور بشكل كبير في 16 بؤرة ساخنة بين كانون الأول 2026 وأيار 2027، مع استمرار خطر المجاعة في أجزاء من السودان وجنوب السودان.
جذور التدهور الغذائي
ووفقاً لتقرير المنظمتين حول “بؤر الجوع الساخنة” الذي يصدر مرتين سنوياً ضمن إطار الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، ارتفع عدد بؤر الجوع إلى 16 منطقة مقارنة بـ13 منطقة في تقرير حزيران الماضي، وذلك نتيجة تضافر آثار النزاعات والعوامل المناخية والضغوط الاقتصادية.
تأثير “إل نينيو”
وأكد التقرير أن ظاهرة “إل نينيو” كانت عاملاً رئيسياً وراء إدراج بؤر جديدة، أبرزها دول الجنوب الأفريقي التي تشمل إسواتيني ومالاوي وموزمبيق وزامبيا وزيمبابوي، إضافة إلى الممر الجاف في أمريكا الوسطى وشمال شرق أوغندا.
وتتوقع المنظمتان أن تؤدي الظروف الأكثر جفافاً وارتفاع درجات الحرارة إلى تهديد مواسم الزراعة والإنتاج الغذائي ففي زيمبابوي يواجه نحو 3 ملايين شخص مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما يواجه 2.6 مليون شخص الخطر ذاته في مالاوي و1.8 مليون في موزمبيق خلال الأشهر المقبلة.
كما شهد الممر الجاف في أمريكا الوسطى أول أسوأ موسم زراعي منذ أربعة عقود، حيث تجاوزت خسائر المحاصيل 75 بالمئة في العديد من المناطق، ما ينذر ببداية مبكرة لموسم الشح الغذائي خلال عام 2027.
بؤر المجاعة
وصنّف التقرير السودان وجنوب السودان والصومال وأجزاء من نيجيريا واليمن ضمن فئة “أعلى درجات القلق”، وهي المناطق الأكثر عرضة لخطر المجاعة والجوع الكارثي.
وأشار إلى أن التحليلات الأخيرة رصدت أو توقعت وجود أشخاص يواجهون المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل للأمن الغذائي، وهي المرحلة الأشد خطورة التي تتسم بالمجاعة والوفاة الناتجة عن الجوع.
وفي السودان، حذّر التقرير من احتمال حدوث مجاعة في 13 منطقة بولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان حتى كانون الثاني 2027 في حال تحقق السيناريو الأسوأ، بينما تجاوزت معدلات سوء التغذية الحاد عتبات المجاعة في مخيمين للنازحين بجنوب دارفور.
أما في جنوب السودان، فقد أشارت أحدث التقديرات إلى خطر وقوع مجاعة في أربع مقاطعات بولايتي أعالي النيل وجونقلي في ظل السيناريوهات الأكثر تشاؤماً.
النزاعات مستمرة
رغم التأثير المتزايد للعوامل المناخية، أكد التقرير أن النزاعات والعنف المسلح لا تزال السبب الرئيس لانعدام الأمن الغذائي الحاد في 12 من أصل 16 بؤرة جوع حول العالم.
تمويل متراجع
ولفت التقرير أيضاً إلى أن التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية المرتبطة بالأمن الغذائي والتغذية في بؤر الجوع الخمس الأعلى خطورة تراجع بنسبة 62 بالمئة، من 5.1 مليارات دولار عام 2022 إلى ملياري دولار فقط عام 2025.
وحذرت المنظمتان من أن استمرار نقص التمويل يحد من القدرة على منع تفاقم الأزمات الغذائية وإنقاذ الفئات الأكثر ضعفاً.
ودعت “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي إلى تحرك إنساني عاجل في جميع بؤر الجوع 16، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق المعرضة لخطر المجاعة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، ودون عوائق إلى السكان المحتاجين.
وتشهد عدة مناطق حول العالم تدهوراً متواصلاً في الأمن الغذائي منذ سنوات نتيجة تداخل النزاعات المسلحة والصدمات الاقتصادية والتغيرات المناخية الحادة.
ومنذ عام 2022، تصدرت دول مثل السودان وجنوب السودان واليمن والصومال تقارير الجوع العالمية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” وبرنامج الأغذية العالمي، فيما أسهمت التوترات السياسية وتراجع التمويل الإنساني في إضعاف الاستجابة الدولية للأزمات الغذائية المتفاقمة.