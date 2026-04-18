تأهيل شبكات الري في سهل عكار بطرطوس لتحسين إدارة المياه ودعم الزراعة

طرطوس-سانا

نفذت الهيئة العامة للموارد المائية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، أعمال تأهيل ساقية الحسنة في سهل عكار بريف طرطوس، ضمن مشروع يهدف إلى تحسين شبكات الري ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت أن الأعمال شملت تعزيل الساقية الرئيسية بطول 6 كيلومترات، إضافة إلى تفريعاتها بطول 7 كيلومترات؛ بما يعزز انسياب المياه نحو أراض زراعية، بمساحة نحو 500 هكتار في قرى العزيزية وزربليط والمشيرفة والحسنة ضمن شبكات ري سد تل حوش.

وأكدت الوزارة أن الاعمال المنفذة تجعل الساقية مصدراً أساسياً للري وداعماً لتصريف مياه الأمطار شتاءً ما يسهم في حماية الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج.

ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع لوزارة الطاقة بالتعاون مع الفاو تتضمن لاحقاً إنشاء أكثر من 20 معبراً مائياً وتنفيذ مآخذ ري بيتونية، بهدف تعزيز استدامة الموارد المائية وتحسين الإنتاج الزراعي في المنطقة.

وكانت مديرية الموارد المائية في طرطوس نفذت سلسلة إجراءات عاجلة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمصارف المطرية الرئيسية في سهل عكار جنوب المحافظة، نتيجة الفيضان الأخير لنهر الكبير الجنوبي في نهاية شهر كانون الثاني الماضي.