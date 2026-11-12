افتتاح مقر جديد للأحوال المدنية في منبج لتطوير الخدمات وتسهيل المعاملات

حلب-سانا

افتتح محافظ حلب عزام الغريب ومعاون وزير الداخلية للشؤون المدنية عبد الله الطحلي اليوم الخميس المقر الجديد لدائرة الأحوال المدنية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بطاقة استيعابية تتجاوز 600 مراجع يومياً، بهدف تحسين الخدمات، وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين.

وأكد الغريب، في تصريح لـ سانا، أن افتتاح المركز يشكل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للأهالي، ولا سيما في ظل الكثافة السكانية التي تتميز بها مدينة منبج وبعدها الجغرافي عن مدينة حلب، مشيراً إلى أهمية التعاون بين إدارة منطقة منبج ومديرية الشؤون المدنية ووزارة الداخلية لإنجاز المشروع.

من جهته، أوضح الطحلي أن المبنى يتألف من ثلاثة طوابق، خُصص أحدها لدائرة الأحوال المدنية، فيما جُهّز الطابقان الآخران لتقديم خدمات إصدار البطاقات الشخصية الجديدة.

ولفت إلى أن المركز يضم قاعة واسعة ومكيّفة ومجهزة بأحدث التجهيزات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تجهيزات ومراكز جديدة

بدوره، أشار مدير الشؤون المدنية في حلب محمد الشواخ إلى أن المقر الجديد جاء بديلاً عن المركز السابق، مبيناً أن العمل جارٍ لبدء تقديم خدمات إصدار البطاقات الشخصية الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح الشواخ أن المديرية تعمل على تجهيز مركزين إضافيين في منطقتي الخفسة ومسكنة بريف حلب، تمهيداً لافتتاحهما قريباً، لافتاً إلى أن مساحة المركز تبلغ 280 متراً مربعاً، ويضم 13 نافذة لتقديم الخدمات، وصالة للأحوال المدنية، وصالتين للبطاقة الشخصية، إضافة إلى نظام دور إلكتروني ومدخل مخصص لذوي الهمم.

تخفيف أعباء التنقل

بيّن أحد أهالي منبج، صليبي المحل، أن افتتاح المركز بعد انقطاع طويل يخفف عن المواطنين عناء التنقل إلى مناطق أخرى لإنجاز معاملاتهم، مشيراً إلى اتساع المبنى وتوافر التجهيزات الحديثة والكوادر القادرة على تقديم خدمات تسجيل الولادات والوفيات ومعاملات الزواج والطلاق.

ويأتي افتتاح المقر الجديد ضمن جهود تطوير عمل دوائر الأحوال المدنية وتوسيع نطاق خدماتها في ريف حلب، بما يسهّل وصول المواطنين إلى معاملاتهم، ويحد من مشقة التنقل.