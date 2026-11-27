كييف-موسكو-سانا

أعلنت السلطات الأوكرانية أن هجوماً روسياً استهدف مدينة زابورجيا الليلة الماضية، أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، تزامناً مع إعلان كييف مهاجمة مصفاة نفط روسية.

ونقلت وكالة أوكرانفوم الأوكرانية اليوم الجمعة عن الإدارة العسكرية في مدينة إيزيوم، أن هجوماً روسيّاً آخر استهدف المدينة أدى إلى إصابة ستة أشخاص وأضرار مادية في المنازل والسيارات وحرائق عدة.

ووفقاً للمصدر ذاته، أسفر الهجوم أيضاً عن أضرار طالت منشأة للنقل وتعطيل حركة المرور عبر سد محطة دنيبرو الكهرومائية.

وفي كييف، تعرض مستودع لمواد الطباعة للاحتراق جراء هجوم روسي، ما أدى إلى تضرر آلاف الكتب التابعة لعدد من دور النشر الأوكرانية، بينها كتب مدرسية مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

في المقابل، أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك، تنفيذ ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت وصفتها بالعسكرية واللوجستية في مناطق أوكرانية عدة، من بينها مرافق صناعية مرتبطة بإنتاج الطائرات المسيّرة ومحطات كهرباء فرعية ومراكز لوجستية، إضافة إلى منشأة للنقل في زابوريجيا وسفينة قالت إنها كانت تنقل شحنات ذات طابع عسكري لصالح القوات الأوكرانية.

من جهتها، أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة على مصفاة نفط في مدينة سلافيانسك-نا-كوباني بإقليم كراسنودار الروسي.

وقالت الاستخبارات الأوكرانية كما نقلته وكالة أوكرانفورم: إن الهجوم أصاب خزانات وقود وخطوط أنابيب ومنشآت إنتاجية داخل المصفاة، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وتعكس هذه التطورات استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين، في وقت يؤكد فيه كل طرف استهداف مواقع مرتبطة بالقدرات العسكرية واللوجستية للآخر، بينما تتواصل التقارير عن خسائر بشرية وأضرار تطال البنية التحتية والمرافق المدنية على جانبي الحرب.