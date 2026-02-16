تأهيل المتحلق الجنوبي بدمشق مشروع يعيد للطريق دوره الحيوي كمدخل رئيسي للعاصمة

دمشق-سانا

يشهد طريق المتحلق الجنوبي أعمال تأهيل واسعة تنفذها محافظة دمشق تمتد من العقدة الأولى في حرستا وصولاً إلى العقدة الخامسة، بهدف تحسين بنيته التحتية، ورفع مستوى السلامة المرورية على واحد من أهم المحاور الحيوية في العاصمة.

وأوضح مدير الإشراف في المحافظة المهندس جوهر الحمود في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين أن مشروع التأهيل يشكل جزءاً أساسياً من خطة تطوير شبكات الطرق الحيوية في دمشق، ويهدف إلى استعادة الدور المهم لهذا الطريق الحيوي الذي يربط العاصمة بالمحافظات، مبيناً أن الأعمال تنفذ وفق برنامج زمني مكثف يراعي حساسية الموقع وكثافة الحركة المرورية.

وتشمل الأعمال وفق الحمود تأهيل الأرصفة والمنصفات والطبقات الإسفلتية، وتركيب منظومة متكاملة لوسائل الأمان والسلامة المرورية، من شاخصات وتخطيط طرقي، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة ورفع مستوى الخدمة على امتداد الطريق.

وبيّن الحمود أن الأعمال تتضمن تأهيل المعابر السفلية، ولا سيما نفقي جديا وحرملة التي تُعد من أهم الأعمال في المشروع، نظراً لحجم الأضرار التي لحقت بها نتيجة إهمال النظام البائد.

وأشار إلى أن الأعمال لا تقتصر على تحسين السطح الطرقي، بل تمتد لتعالج أضراراً تراكمت لسنوات طويلة، منها إعادة فتح الطرق التخديمية على جانبي المتحلق بعد أن كانت مغلقة سابقاً، الأمر الذي سيعزز الربط بين المدينة ومحيطها ويخفف الضغط عن المسارات الرئيسية.

ولفت إلى أن المحافظة تعمل أيضاً على استبدال فواصل التمدد المتضررة بما يحقق معايير السلامة.

وكانت محافظة دمشق نفذت في تشرين الثاني العام الماضي أعمال تأهيل وصيانة شاملة لشبكة الإنارة العامة على طريق المتحلق الجنوبي، بهدف رفع كفاءة الإنارة الليلية، وتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث ليلاً.