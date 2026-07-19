تأهيل خط الصرف الصحي بين تلبيسة والرستن لتحسين البيئة وخدمة الأهالي بريف حمص

حمص-سانا



تنفذ الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حمص، بالتنسيق مع بلدية تلبيسة ومنظمة “UN‑Habitat”، مشروع تأهيل محور الصرف الصحي بين مدينتي تلبيسة والرستن بطول 6700 متر، بهدف الحد من التلوث، وتحسين الواقعين البيئي والصحي، بما ينعكس إيجاباً على حياة نحو 40 ألف نسمة في المنطقة.



وذكرت وزارة الطاقة، اليوم الأحد أن المشروع يأتي استكمالاً لمحور الإسماعيلية – الرستن المنفذ سابقاً بطول 9700 متر، والذي يخدم بلدات “الإسماعيلية والنجمة وكفرعبد والكاظمية والأشرفية وتلبيسة والمكرمية والخالدية”، إلا أنه لم يدخل مرحلة الاستثمار بسبب عدم تنفيذ محطة معالجة في نهايته.



وتتضمن أعمال التأهيل الحالية ربط مدينة تلبيسة بشبكة الإسالة، وإنشاء حوض ترسيب في نهاية الخط، إلى جانب زراعة القصب ليكون مرحلة معالجة طبيعية لاحقة، بما يسهم في تحسين جودة المياه، والحد من الآثار البيئية الناجمة عن مياه الصرف الصحي.



ويسهم المشروع بعد استكماله في تعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي، والحد من التلوث البيئي، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية؛ بما يحقق أثراً صحياً وبيئياً مباشراً في المنطقة.



ويأتي المشروع ضمن جهود متواصلة لإعادة تأهيل البنى التحتية في ريف حمص الشمالي، والتي تأثرت جراء ممارسات النظام البائد بالتزامن مع عودة الأهالي إلى قراهم، بما يضمن توفير خدمات أساسية أكثر استدامة واستقراراً.

