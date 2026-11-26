دمشق-سانا
تستمر درجات الحرارة بالانخفاض اليوم الخميس، لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي /1-3/ درجات مئوية في المنطقة الشمالية والجزيرة، وحول معدلاتها أو أعلى بقليل في باقي المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة، يؤدي إلى حالة استقرار في الجو مع انخفاض في درجات الحرارة ليلاً.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ أن يكون الجو نهاراً بين الصحو والغائم جزئياً، وبارداً بشكل عام في الليل، محذراً من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من القلمون الشرقي خلال ساعات الليل والصباح الباكر، واحتمال حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من المناطق الشمالية والجزيرة.
وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على المناطق الجنوبية والبادية، وشمالية إلى شمالية شرقية في باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 40كم/سا على المرتفعات الساحلية والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق : 20 /5
|ريف دمشق-القلمون: 16 / 0
|القنيطرة: 18/ 4
|درعا: 22 / 7
|السويداء: 20 / 6
|حمص: 20 / 6
|حماة: 18 / 7
|اللاذقية: 21 / 7
|طرطوس: 21 / 14
|حلب: 17 /4
|إدلب: 15/ 5
|دير الزور: 20/ 7
|الرقة: 17 / 6
|الحسكة: 17/ 4