دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض اليوم الخميس، لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي ‌‏/1-3/ درجات مئوية في المنطقة الشمالية والجزيرة، وحول معدلاتها أو أعلى بقليل ‏في باقي المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة، يؤدي ‏إلى حالة استقرار في الجو مع انخفاض في درجات الحرارة ليلاً.‏

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ أن يكون الجو نهاراً بين الصحو ‏والغائم جزئياً، وبارداً بشكل عام في الليل، محذراً من تشكل ضباب خفيف في أجزاء ‏من القلمون الشرقي خلال ساعات الليل والصباح الباكر، واحتمال حدوث الصقيع في ‏المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من المناطق الشمالية والجزيرة. ‏

‏ ‏

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية على المناطق الجنوبية والبادية، وشمالية إلى ‏شمالية شرقية في باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز ‏سرعتها 40كم/سا على المرتفعات الساحلية والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: ‏