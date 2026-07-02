رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية يدين تفجير المقهى بدمشق

دمشق-سانا

أدان رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عبد الباسط عبد اللطيف، التفجير الذي استهدف مدنيين داخل أحد مقاهي منطقة الحجاز ‏بدمشق، مؤكداً أن حماية المدنيين وسيادة القانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم تشكل الركائز الأساسية لبناء سلام مستدام في سوريا.

وقال عبد اللطيف في منشور عبر منصة “X” اليوم الخميس: “ندين كل اعتداء يستهدف المدنيين ويهدد أمن المجتمع، ونعزي أسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين”.

وأضاف: “إن حماية المدنيين وسيادة القانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم هي الركائز الأساسية لبناء سلام مستدام في سوريا”. وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في شارع النصر بمنطقة الحجاز، وأسفر عن شهداء وجرحى، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار ومن يقف وراءه.