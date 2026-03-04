“العدالة الانتقالية” تبحث مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا سبل التعاون

دمشق-سانا

بحث رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، مع وفد لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة، سبل تعزيز التعاون وتسريع خطوات العدالة الانتقالية.

وتناول اللقاء الذي جرى في مبنى الهيئة بدمشق، اليوم الأربعاء، التحديات التي تواجه مسار العدالة الانتقالية، وفي مقدمتها ضرورة وجود قانون للعدالة الانتقالية في سوريا، وآليات التعامل مع انتهاكات النظام البائد، مشددين على أهمية عدم التمييز بين الضحايا، وضرورة حماية خصوصية الشهود.

وبينت اللجنة امتلاكها توثيقاً وأدلةً منذ عام 2011 لدعم عمل الهيئة، وذلك في ظل حاجة الشارع السوري الملحّة لرؤية العدالة وتحقيق المساءلة.

يشار إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية بحث في الـ 24 من شهر شباط الماضي مع نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني والوفد المرافق له، آليات الدعم لمسار العدالة في سوريا.