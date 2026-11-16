‏”فلاي شام” تسيّر رحلات مباشرة بين دمشق ودوسلدورف اعتباراً من 4 كانون الأول القادم

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، أن شركة فلاي شام ستبدأ تسيير رحلاتها الجوية المنتظمة والمباشرة بين مطار دمشق الدولي ومدينة دوسلدورف الألمانية، اعتباراً من الرابع من كانون الأول المقبل.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الربط الجوي بين سوريا وألمانيا، وتوفير خيارات سفر إضافية ومتنوعة للمسافرين، بما يسهم في توسيع شبكة الوجهات الجوية من وإلى المطارات السورية.
يذكر أن شركة “فلاي شام” للطيران سيرت في الأول من الشهر الجاري، أولى رحلاتها من دمشق إلى جدة، بمعدل رحلتين أسبوعياً، وذلك في إطار تعزيز شبكة خطوطها وتوسيع خريطة وجهاتها الإقليمية.