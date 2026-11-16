‏”فلاي شام” تسيّر رحلات مباشرة بين دمشق ودوسلدورف اعتباراً من 4 كانون الأول القادم

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، أن شركة فلاي شام ستبدأ تسيير رحلاتها ‏الجوية المنتظمة والمباشرة بين مطار دمشق الدولي ومدينة دوسلدورف الألمانية، اعتباراً من الرابع ‏من كانون الأول المقبل.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الربط ‏الجوي بين سوريا وألمانيا، وتوفير خيارات سفر إضافية ومتنوعة للمسافرين، بما يسهم في توسيع ‏شبكة الوجهات الجوية من وإلى المطارات السورية.‏

يذكر أن شركة “فلاي شام” للطيران سيرت في الأول من الشهر الجاري، أولى رحلاتها من دمشق ‏إلى جدة، بمعدل رحلتين أسبوعياً، وذلك في إطار تعزيز شبكة خطوطها وتوسيع خريطة وجهاتها ‏الإقليمية.‏