جاكرتا-سانا
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي غمرت منجم ذهب غير مرخص في جزيرة جاوة الإندونيسية إلى 13 قتيلاً، فيما لا يزال 13 عاملاً في عداد المفقودين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الخميس.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم شرطة إقليم جاوة الغربية، هندرا روخماوان، قوله: إن الأمطار الغزيرة تسببت بفيضان نهر مجاور، وتدفق مياهه بغزارة نحو المنجم، ما أدى إلى محاصرة العمال داخله، مشيراً إلى أن السلطات لم تتلقَّ بلاغاً بوجود عمال عالقين إلا يوم الثلاثاء.
وأضاف روخماوان، أن 11 عاملاً تمكنوا من الخروج سالمين قبل أن تغمر المياه المنجم بالكامل.
من جانبها، أوضحت رئيسة فرق البحث والإنقاذ المحلية، ديسيانا كارتيكا باهاري، أن عمليات الإنقاذ تواجه تحديات ميدانية معقدة، أبرزها ضيق حفر التنقيب التي يصل عمقها إلى نحو 100 متر، وضعف الإضاءة، وانزلاق التضاريس، مؤكدة أن الفرق تبذل جهودها مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة عناصر الإنقاذ.
وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل ثلاثة عمال على الأقل، جراء الفيضانات التي اجتاحت المنجم.
وتتكرر حوادث المناجم في إندونيسيا، الأرخبيل الغني بالموارد المعدنية في جنوب شرق آسيا، ولا سيما في مواقع التعدين غير المرخصة، حيث تكون إجراءات السلامة ضعيفة وغالباً ما يجري تجاهلها.