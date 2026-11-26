جاكرتا-سانا‏

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي غمرت منجم ذهب غير مرخص في جزيرة ‏جاوة الإندونيسية إلى 13 قتيلاً، فيما لا يزال 13 عاملاً في عداد المفقودين، وفق ما ‏أعلنت السلطات المحلية اليوم الخميس.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم شرطة إقليم جاوة الغربية، هندرا ‏روخماوان، قوله: إن الأمطار الغزيرة تسببت بفيضان نهر مجاور، وتدفق مياهه ‏بغزارة نحو المنجم، ما أدى إلى محاصرة العمال داخله، مشيراً إلى أن السلطات لم ‏تتلقَّ بلاغاً بوجود عمال عالقين إلا يوم الثلاثاء.‏

وأضاف روخماوان، أن 11 عاملاً تمكنوا من الخروج سالمين قبل أن تغمر المياه ‏المنجم بالكامل.‏

من جانبها، أوضحت رئيسة فرق البحث والإنقاذ المحلية، ديسيانا كارتيكا باهاري، أن ‏عمليات الإنقاذ تواجه تحديات ميدانية معقدة، أبرزها ضيق حفر التنقيب التي يصل ‏عمقها إلى نحو 100 متر، وضعف الإضاءة، وانزلاق التضاريس، مؤكدة أن الفرق ‏تبذل جهودها مع إعطاء الأولوية القصوى لسلامة عناصر الإنقاذ.‏

وكانت السلطات الإندونيسية أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل ثلاثة عمال على الأقل، ‏جراء الفيضانات التي اجتاحت المنجم.‏

‏ وتتكرر حوادث المناجم في إندونيسيا، الأرخبيل الغني بالموارد المعدنية في جنوب ‏شرق آسيا، ولا سيما في مواقع التعدين غير المرخصة، حيث تكون إجراءات السلامة ‏ضعيفة وغالباً ما يجري تجاهلها. ‏