سنغافورة-سانا
ارتفعت أسعار النفط في بداية التداولات الآسيوية، اليوم الخميس، مواصلة المكاسب من الجلسة الماضية على خلفية تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات في منطقة الخليج.
وذكرت وكالة “رويترز” أن العقود الآجلة لخام برنت زادت 10 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 94.71 دولاراً للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 84.03 دولاراً للبرميل.
ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءَ من خارجها، سلسلة اجتماعات في الـ 29 من الشهر الجاري لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027، في ظل تحد لتحقيق التوازن بعد خروج الإمارات من منظمة أوبك في أيار الماضي، ووسط ضغوط العراق وكازاخستان لرفع تقديرات قدراتهما الإنتاجية.