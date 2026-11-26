سنغافورة-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط في بداية التداولات الآسيوية، اليوم الخميس، مواصلة المكاسب ‏من الجلسة الماضية على خلفية تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات في منطقة الخليج.‏

وذكرت وكالة “رويترز” أن العقود الآجلة لخام برنت زادت 10 سنتات أو 0.1 بالمئة ‏إلى 94.71 دولاراً للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط ‏الأمريكي 35 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 84.03 دولاراً للبرميل. ‏

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط ‌‏(أوبك) وحلفاءَ من خارجها، سلسلة اجتماعات في الـ 29 من الشهر الجاري لاتخاذ قرار ‏بشأن سياسة الإنتاج لعام 2027، في ظل تحد لتحقيق التوازن بعد خروج الإمارات ‏من منظمة أوبك في أيار الماضي، ووسط ضغوط العراق وكازاخستان لرفع تقديرات ‏قدراتهما ⁠الإنتاجية.‏