شغف بمذاقه تحوّل إلى مشروع واعد.. مزارع يتوسع بزراعة الكركديه في القنيطرة

القنيطرة-سانا
بعد نجاح تجربته الأولى بزراعة نبات الكركديه في قرية عين البيضة بريف محافظة القنيطرة، وسع المزارع غسان غانم المساحة المزروعة بهذا النبات للموسم الحالي إلى نصف دونم، محوّلاً شغفه بمذاق هذه النبتة إلى مشروع زراعي واعد.
وأوضح غانم في تصريح لـ سانا، أن تجربته بدأت بعد حصوله على كمية من بذور الكركديه من أحد أصدقائه، وزراعتها في “مسكبة” صغيرة، ونجحت البذور في الإنبات، ما شجعه على إكثارها وتوسيع المساحة المزروعة، بهدف زيادة إنتاج البذور وتجهيزها للموسم التالي، مؤكداً أن زراعة هذا النوع من النبات تعتبر من التجارب الأولى على مستوى المحافظة لكونه ليس محصولاً تقليدياً فيها.
مواعيد الزراعة والقطاف
وأشار غانم إلى أن زراعة الكركديه تبدأ مع نهاية نيسان وبداية أيار، فيما يحين موعد قطافه خلال تشرين الثاني، قبل بدء موجات الصقيع التي تؤثر في النبتة، لافتاً إلى أن زراعته لا تحتاج إلى عناية كبيرة، وتقتصر أعمالها على فلاحة الأرض وزراعة البذور والري.
وأوضح أن إعجابه بمذاق مشروب الكركديه كان الدافع الأول لخوض تجربة زراعته، قبل أن يتعرف إلى خصائص النبتة واستخداماتها، مشيراً إلى احتوائها على مضادات الأكسدة وبعض الفيتامينات، ودخولها في تحضير المشروبات ومنتجات العناية بالبشرة، وفق المعلومات التي حرص على متابعتها.
ويُزرع الكركديه في المناطق ذات المناخ الدافئ، وتُستخدم كؤوسه الزهرية المجففة أساساً في تحضير المشروبات الساخنة والباردة، ويتميز بلونه الأحمر وطعمه المائل إلى الحموضة، ويحظى بإقبال في عدد من البلدان لمذاقه وخصائصه الغذائية.