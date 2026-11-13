شغف بمذاقه تحوّل إلى مشروع واعد.. مزارع يتوسع بزراعة الكركديه في القنيطرة

القنيطرة-سانا‏

بعد نجاح تجربته الأولى بزراعة نبات الكركديه في قرية عين البيضة بريف محافظة القنيطرة، ‌‏وسع المزارع غسان غانم المساحة المزروعة بهذا النبات للموسم الحالي إلى نصف دونم، محوّلاً ‌‏شغفه بمذاق هذه النبتة إلى مشروع زراعي واعد.‏

وأوضح غانم في تصريح لـ سانا، أن تجربته بدأت بعد حصوله على كمية من بذور الكركديه من ‌‏أحد أصدقائه، وزراعتها في “مسكبة” صغيرة، ونجحت البذور في الإنبات، ما شجعه على إكثارها ‌‏وتوسيع المساحة المزروعة، بهدف زيادة إنتاج البذور وتجهيزها للموسم التالي، مؤكداً أن زراعة ‏هذا ‏النوع من النبات تعتبر من التجارب الأولى على مستوى المحافظة لكونه ليس محصولاً تقليدياً ‌‏فيها.‏

مواعيد الزراعة والقطاف

وأشار غانم إلى أن زراعة الكركديه تبدأ مع نهاية نيسان وبداية أيار، فيما يحين موعد قطافه ‌‏خلال تشرين الثاني، قبل بدء موجات الصقيع التي تؤثر في النبتة، لافتاً إلى أن زراعته لا تحتاج ‌‏إلى عناية كبيرة، وتقتصر أعمالها على فلاحة الأرض وزراعة البذور والري.‏

وأوضح أن إعجابه بمذاق مشروب الكركديه كان الدافع الأول لخوض تجربة زراعته، قبل أن ‌‏يتعرف إلى خصائص النبتة واستخداماتها، مشيراً إلى احتوائها على مضادات الأكسدة وبعض ‌‏الفيتامينات، ودخولها في تحضير المشروبات ومنتجات العناية بالبشرة، وفق المعلومات التي ‌‏حرص على متابعتها.‏

ويُزرع الكركديه في المناطق ذات المناخ الدافئ، وتُستخدم كؤوسه الزهرية المجففة أساساً في ‌‏تحضير المشروبات الساخنة والباردة، ويتميز بلونه الأحمر وطعمه المائل إلى الحموضة، ‌‏ويحظى بإقبال في عدد من البلدان لمذاقه وخصائصه الغذائية.‏