سنغافورة-سانا‏

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بشكل طفيف، متأثرة ببيانات التضخم الأمريكية ‏التي عززت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً الشهر ‏المقبل.‏

وذكرت وكالة بلومبرغ أن سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفض بنسبة 0.2 ‏بالمئة إلى 3578.72 دولاراً للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.9 بالمئة في الجلسة ‏السابقة، فيما صعدت الفضة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 41.51 دولاراً للأونصة.‏

وأشارت البيانات إلى استمرار الضغوط التضخمية، ما يعزز احتمالات تشديد السياسة ‏النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يزيد الضغوط على الذهب في ظل ‏ارتفاع الدولار وتزايد تكلفة حيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.‏

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