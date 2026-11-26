سنغافورة-سانا
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بشكل طفيف، متأثرة ببيانات التضخم الأمريكية التي عززت توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن سعر الذهب في المعاملات الفورية انخفض بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3578.72 دولاراً للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.9 بالمئة في الجلسة السابقة، فيما صعدت الفضة بنسبة 0.6 بالمئة إلى 41.51 دولاراً للأونصة.
وأشارت البيانات إلى استمرار الضغوط التضخمية، ما يعزز احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يزيد الضغوط على الذهب في ظل ارتفاع الدولار وتزايد تكلفة حيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.