دمشق-سانا

تُقيم محافظة دمشق على أرض مدينة المعارض القديمة مهرجاناً بمناسبة ذكرى ‏التحرير، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، عند الساعة السابعة مساءً، ويستمر حتى 8 ‏كانون الأول المقبل.‏

ودعت المحافظة عبر قناتها الأهالي إلى حضور المهرجان والمشاركة في فعالياته‏، ‏التي تتضمن أنشطة عائلية متنوعة، وأكشاكاً للطعام، إلى جانب استعراض أبرز ‏المحطات في تاريخ الثورة السورية المباركة وذكرى التحرير من النظام البائد.‏

وكانت المحافظة دعت المواطنين إلى المشاركة في المسير الرياضي الذي تنظمه يوم ‏الجمعة المقبل، بمناسبة ‏ذكرى التحرير، وينطلق من ساحة الأمويين باتجاه الجامع ‏الأموي، من ‏الساعة الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة قبل الظهر.‏