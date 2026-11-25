دمشق-سانا
تُقيم محافظة دمشق على أرض مدينة المعارض القديمة مهرجاناً بمناسبة ذكرى التحرير، اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، عند الساعة السابعة مساءً، ويستمر حتى 8 كانون الأول المقبل.
ودعت المحافظة عبر قناتها الأهالي إلى حضور المهرجان والمشاركة في فعالياته، التي تتضمن أنشطة عائلية متنوعة، وأكشاكاً للطعام، إلى جانب استعراض أبرز المحطات في تاريخ الثورة السورية المباركة وذكرى التحرير من النظام البائد.
وكانت المحافظة دعت المواطنين إلى المشاركة في المسير الرياضي الذي تنظمه يوم الجمعة المقبل، بمناسبة ذكرى التحرير، وينطلق من ساحة الأمويين باتجاه الجامع الأموي، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الحادية عشرة قبل الظهر.