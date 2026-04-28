انطلاق المسح الوطني لانتشار التدخين بين البالغين في القنيطرة

القنيطرة-سانا

بدأت مديرية صحة القنيطرة اليوم الثلاثاء، تنفيذ المسح الوطني لانتشار التدخين بين البالغين، بإشراف وزارة الصحة ومديرية الرعاية الصحية الأولية، بهدف جمع بيانات إحصائية دقيقة حول واقع التدخين في المحافظة.

ويستهدف المسح الأشخاص فوق سن الـ 15 عاماً، ضمن خطة عمل ميدانية تشمل فرقاً صحية ومتطوعين من المجتمع المحلي لتغطية الأسر المختارة عشوائياً.

وأوضحت مسؤولة برنامج تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية في مديرية صحة القنيطرة، سهام عيسى، في تصريح لمراسل سانا، أن 9 فرق صحية تشارك في المسح، تعمل على تغطية الأسر المختارة عشوائياً بمعدل يقارب 15 أسرة لكل فريق، مشيرة إلى أن العمل يستمر لمدة خمسة أيام بهدف جمع بيانات دقيقة تساعد في تقييم واقع التدخين ووضع استراتيجيات للحد منه وتحسين الصحة العامة.

ويأتي تنفيذ المسح الوطني في إطار الجهود الصحية الرامية إلى تقييم انتشار التدخين بين البالغين، وتوفير قاعدة بيانات تدعم الخطط والبرامج الهادفة إلى الحد من هذه الظاهرة وتعزيز الصحة العامة في المجتمع.