دمشق-سانا

نظمت وزارة الطاقة ممثلة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، اليوم الأربعاء، مشاورة وطنية حول مسارات الانتقال في مجال الطاقة المستدامة في سوريا بشكل شامل وعادل، وذلك في فندق الداماروز بدمشق.

وتهدف المشاورة إلى تعزيز الحوار الوطني حول مسارات الانتقال في مجال الطاقة، بما يتماشى مع أولويات التعافي وأهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية، مع التأكيد على أهمية توسيع الوصول إلى خدمات الطاقة الموثوقة والميسورة التكلفة، وتسريع نشر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز موثوقية البنية التحتية للطاقة.

تطوير الطاقة المتجددة

وناقش المشاركون فرص تطوير الطاقة المتجددة وتعزيز المحتوى المحلي وسلاسل القيمة المرتبطة بها، إلى جانب كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين، والفرص الاقتصادية المرتبطة بالصناعات الاستخراجية والمعادن اللازمة للانتقال في مجال الطاقة، وتنمية المهارات والقدرات اللازمة لدعم التحول في القطاع.

كما بحثت المشاورة احتياجات إعادة تأهيل وتحديث شبكات الكهرباء في سوريا، وفرص بناء نظم طاقة أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع تغير المناخ من خلال حلول التخزين وتحديث الشبكات، واستكشاف إمكانات الربط الكهربائي والتعاون الإقليمي بما يدعم دمج الطاقة المتجددة، ويعزز أمن الطاقة والتعافي الاقتصادي.

محرك رئيس للتنمية الاقتصادية

وفي كلمة له، أكد معاون وزير الطاقة لشؤون المياه و الكهرباء أسامة أبو زيد، أن المشاورة تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ سوريا، وتتطلب إعادة بناء المؤسسات والبنى التحتية، واستعادة القدرات الإنتاجية، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار أبو زيد إلى أن قطاع الطاقة يعتبر أحد المحركات الرئيسة للتنمية الاقتصادية، وأساساً لا يمكن الاستغناء عنه لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبين أبو زيد أن قطاع الطاقة السوري تعرض خلال سنوات الحرب إلى أضرار طالت البنية التحتية، ومرافق الإنتاج والنقل والتوزيع، فضلاً عن التحديات المؤسسية والمالية والفنية، الأمر الذي يجعل عملية التعافي وإعادة التأهيل مهمة وطنية تتطلب رؤية متكاملة وأولويات واضحة وبرامج قابلة للتنفيذ.

استعادة موثوقية منظومة الطاقة

وقال أبو زيد: “تنطلق رؤية الوزارة من مجموعة من المرتكزات الأساسية وهي استعادة موثوقية منظومة الطاقة، من خلال إعادة تأهيل محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، وتعزيز الترابط بين مكونات المنظومة، ورفع قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة”.

وأضاف: “تشمل الخطة أيضاً التوسع المدروس في مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب رفع كفاءة الاستخدام وترشيد الاستهلاك، وتعزيز أمن الطاقة ومرونة المنظومة، بما يضمن ألا يقتصر دور سوريا على استيراد التكنولوجيا، بل أن تكون قادرة تدريجياً على تطويرها وتشغيلها وصيانتها وتصنيع جزء من مكوناتها.

وأكد أبو زيد انفتاح الوزارة على كل أشكال التعاون والشراكة التي تقوم على المصالح المتبادلة، وتنقل المعرفة والخبرات، وتدعم بناء القدرات الوطنية، وتسهم في تنفيذ مشروعات حقيقية وملموسة على أرض الواقع.

منظور تنموي متكامل

بدورها، أكدت رئيسة قسم الطاقة في “الإسكوا” راضية سداوي أن هذه المشاورة تشكل فرصة للنظر إلى قطاع الطاقة من منظور تنموي متكامل، يربط بين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، مشيرة إلى أن التعاون الإقليمي يكتسب أهمية متزايدة في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة.

وأشارت سداوي إلى أن سوريا تمتلك مقومات مهمة لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة والمساهمة في جهود الربط الكهربائي الإقليمي، بما يدعم أمن الطاقة، مؤكدة التزام الإسكوا بمواصلة دعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى بناء أنظمة طاقة أكثر استدامة وشمولاً.

ولفتت سداوي إلى أن “الإسكوا” تواصل دعم تطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وبناء القدرات الوطنية، وتشجيع الابتكار، معربة عن أملها بأن تسهم هذه المشاورة في إثراء الحوار الوطني وتحديد الأولويات وصياغة رؤى وتوصيات عملية تدعم تطوير قطاع الطاقة في سوريا، بما يعزز التعافي والتنمية المستدامة.

بدوره، أشار مدير إدارة تنظيم قطاع الكهرباء في وزارة الطاقة شادي كلش، إلى أن النقاشات مع الإسكوا ركزت على دمج وإدخال الطاقات المتجددة، ووضع السياسات ورسم خارطة طريق لإدخالها، موضحاً أن هذه النقاشات شكلت قاعدة أساسية للحوار بين عدة وزارات وجهات بحثية ونقابية للوصول إلى تصور أولي لتطوير قطاع الكهرباء بالشكل الأمثل، إلى جانب وضع السياسات الواضحة في قطاع الكهرباء وفتح باب الاستثمار.

وتعد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المنطقة العربية، وتطوير التعاون والتكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء، ودعم جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق أجندة الأمم المتحدة 2030.