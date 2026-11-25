كييف وموسكو-سانا‏

أصيب 16 شخصاً جراء هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، استهدفت مناطق في ‏إقليم فولين شمال غربي أوكرانيا، ومدينة دونيتسك ومناطق محيطة بها، وألحقت ‏أضراراً بمنشآت صناعية.‏

ونقلت وكالة أوكرينفورم عن دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قولها: إن خمسة ‏أشخاص أصيبوا جراء هجوم روسي استهدف بلدية كوفيل في منطقة فولين مساء ‏أمس الثلاثاء، مشيرة إلى اندلاع حرائق في ثلاث شاحنات وسيارتين ومبنى، إضافة ‏إلى منشأة صناعية.‏

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وأضافت الدائرة أن إحدى الطائرات المسيّرة الروسية سقطت داخل المنشأة الصناعية، ‏مؤكدة أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد جميع الحرائق الناجمة عن الهجوم.

في المقابل، نقلت وكالة سبوتنيك عن “إدارة توثيق جرائم الحرب” في دونيتسك، قولها ‏في بيان: إن 11 شخصاً أصيبوا جراء هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت ‏مناطق في دونيتسك وغورلوفكا.‏

وأوضح البيان أن ثمانية أشخاص أصيبوا جراء استهداف محطة الحافلات “يوجني” ‏وسط دونيتسك، فيما أصيب شخصان على طريق دونيتسك – نوفوازوفسك، وأصيبت ‏امرأة جراء استهداف سيارة في مدينة غورلوفكا.‏

وكانت العاصمة الإماراتية أبو ظبي استضافت في العاشر من الشهر الجاري جولة ‌‏جديدة من ‌‏المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية للدفع نحو تسوية تنهي ‌‏‌‏الحرب، غير أن الخلافات مستمرة بشأن ‌‏الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية ‌‏وترتيبات ما بعد الحرب.‏