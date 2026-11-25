كييف وموسكو-سانا
أصيب 16 شخصاً جراء هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا، استهدفت مناطق في إقليم فولين شمال غربي أوكرانيا، ومدينة دونيتسك ومناطق محيطة بها، وألحقت أضراراً بمنشآت صناعية.
ونقلت وكالة أوكرينفورم عن دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية قولها: إن خمسة أشخاص أصيبوا جراء هجوم روسي استهدف بلدية كوفيل في منطقة فولين مساء أمس الثلاثاء، مشيرة إلى اندلاع حرائق في ثلاث شاحنات وسيارتين ومبنى، إضافة إلى منشأة صناعية.
وأضافت الدائرة أن إحدى الطائرات المسيّرة الروسية سقطت داخل المنشأة الصناعية، مؤكدة أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد جميع الحرائق الناجمة عن الهجوم.
في المقابل، نقلت وكالة سبوتنيك عن “إدارة توثيق جرائم الحرب” في دونيتسك، قولها في بيان: إن 11 شخصاً أصيبوا جراء هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مناطق في دونيتسك وغورلوفكا.
وأوضح البيان أن ثمانية أشخاص أصيبوا جراء استهداف محطة الحافلات “يوجني” وسط دونيتسك، فيما أصيب شخصان على طريق دونيتسك – نوفوازوفسك، وأصيبت امرأة جراء استهداف سيارة في مدينة غورلوفكا.
وكانت العاصمة الإماراتية أبو ظبي استضافت في العاشر من الشهر الجاري جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية للدفع نحو تسوية تنهي الحرب، غير أن الخلافات مستمرة بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.