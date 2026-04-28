بمناسبة عيد العمال.. تعطل الجهات العامة في سوريا يومي الخميس والجمعة المقبلين

photo 2026 04 28 12 23 42 بمناسبة عيد العمال.. تعطل الجهات العامة في سوريا يومي الخميس والجمعة المقبلين

دمشق-سانا

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة يومي الخميس الـ 30 من نيسان، والجمعة الـ 1 من أيار 2026، بمناسبة عيد العمال.

ووفقاً للبلاغ الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، تراعى أحكام الفقرة /ج/ من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

وعيد العمال هو مناسبة سنوية يحتفل بها في الأول من أيار من كل عام (في معظم دول العالم) لتكريم الطبقة العاملة والاحتفاء بإنجازاتها، ويعتبر عطلة رسمية في أكثر من 100 دولة، ويهدف هذا اليوم إلى دعم حقوق العمال، والتضامن العمالي، والتذكير بنضالهم التاريخي لتحسين ظروف العمل.

IMG 2245 بمناسبة عيد العمال.. تعطل الجهات العامة في سوريا يومي الخميس والجمعة المقبلين
