‏ ‏وزارة الطوارئ تحذر من اضطراب جوي الخميس المقبل

دمشق-سانا‏

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حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من حالة اضطراب جوي تؤثر ‏على عدد من المحافظات خلال الفترة من مساء بعد غد الخميس وحتى مساء ‏السبت المقبل 7 تشرين الثاني.‏

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وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاضطراب ‏سيترافق مع هطولات مطرية رعدية غزيرة، ونشاط في سرعة الرياح ‏السطحية، حيث تتأثر المناطق الساحلية بهطولات مطرية رعدية غزيرة تمتد ‏إلى مناطق إدلب وحلب وحماة وحمص، وتكون متوسطة إلى غزيرة تترافق ‏بالعواصف الرعدية أحياناً.‏

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ولفتت الوزارة، إلى أن الهطولات تصل عصر الجمعة إلى مناطق ريف ‏دمشق الغربي والقنيطرة وأجزاء من درعا والسويداء وتكون متوسطة ‏الغزارة وتغزر أحياناً، مشيرة إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة ‏وجريان الأودية والسيول وخاصة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية ‏والأجزاء الغربية من ريفي حمص وحماة.‏

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كما تتأثر محافظة الحسكة، بحالة الاضطراب الجوي خلال الفترة ذاتها ‏وخاصة الأجزاء الشمالية والشرقية منها، إضافة إلى مناطق شمال الرقة.‏

إرشادات السلامة

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ‏إلى الالتزام بالإرشادات التالية:‏

· عدم الاقتراب من مجاري الأودية والمنخفضات عند حدوث هطولات ‏مطرية غزيرة.‏

‏· عدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي، مهما بدت كمية المياه فيه ‏منخفضة، وخاصة في المناطق الجبلية.‏

‏· تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه أو غطتها حبات البَرَد.‏

‏· تجنب التصوير أو استخدام الهواتف النقالة في الأماكن المفتوحة أثناء ‏العواصف الرعدية القوية.‏

‏· تجنب الوقوف قرب المسطحات المائية، والأماكن المرتفعة، وأبراج ‏الكهرباء، والأشجار المنفردة أثناء العواصف الرعدية القوية.‏

‏· فصل منظومات الطاقة الشمسية والأجهزة الإلكترونية الحساسة أثناء ‏العواصف الرعدية القوية.‏

‏· التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وخاصة كفاءة المكابح وماسحات ‏الزجاج.‏

‏· تخفيف السرعة والقيادة بحذر شديد أثناء الهطولات المطرية، ولا سيما ‏عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.‏

‏· تثبيت الخيام والأشياء القابلة للتطاير أو السقوط أثناء الرياح القوية.‏

‏· الابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة عند اشتداد الرياح أو حدوث ‏رياح هابطة.‏