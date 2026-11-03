‏ ‏وزارة الطوارئ تحذر من اضطراب جوي الخميس المقبل

دمشق-سانا
حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من حالة اضطراب جوي تؤثر على عدد من المحافظات خلال الفترة من مساء بعد غد الخميس وحتى مساء السبت المقبل 7 تشرين الثاني.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الاضطراب سيترافق مع هطولات مطرية رعدية غزيرة، ونشاط في سرعة الرياح السطحية، حيث تتأثر المناطق الساحلية بهطولات مطرية رعدية غزيرة تمتد إلى مناطق إدلب وحلب وحماة وحمص، وتكون متوسطة إلى غزيرة تترافق بالعواصف الرعدية أحياناً.
ولفتت الوزارة، إلى أن الهطولات تصل عصر الجمعة إلى مناطق ريف دمشق الغربي والقنيطرة وأجزاء من درعا والسويداء وتكون متوسطة الغزارة وتغزر أحياناً، مشيرة إلى تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان الأودية والسيول وخاصة في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية والأجزاء الغربية من ريفي حمص وحماة.
كما تتأثر محافظة الحسكة، بحالة الاضطراب الجوي خلال الفترة ذاتها وخاصة الأجزاء الشمالية والشرقية منها، إضافة إلى مناطق شمال الرقة.
إرشادات السلامة
ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى الالتزام بالإرشادات التالية:
· عدم الاقتراب من مجاري الأودية والمنخفضات عند حدوث هطولات مطرية غزيرة.
· عدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي، مهما بدت كمية المياه فيه منخفضة، وخاصة في المناطق الجبلية.
· تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه أو غطتها حبات البَرَد.
· تجنب التصوير أو استخدام الهواتف النقالة في الأماكن المفتوحة أثناء العواصف الرعدية القوية.
· تجنب الوقوف قرب المسطحات المائية، والأماكن المرتفعة، وأبراج الكهرباء، والأشجار المنفردة أثناء العواصف الرعدية القوية.
· فصل منظومات الطاقة الشمسية والأجهزة الإلكترونية الحساسة أثناء العواصف الرعدية القوية.
· التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وخاصة كفاءة المكابح وماسحات الزجاج.
· تخفيف السرعة والقيادة بحذر شديد أثناء الهطولات المطرية، ولا سيما عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.
· تثبيت الخيام والأشياء القابلة للتطاير أو السقوط أثناء الرياح القوية.
· الابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة عند اشتداد الرياح أو حدوث رياح هابطة.