إعادة تشغيل حفارة نفطية بخبرات وطنية بعد صيانة شاملة في حقول المنطقة الوسطى

حمص-سانا
أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل حفارة “أورال ماش 2” من جديد في حقول المنطقة الوسطى بعد تمكن الكوادر الفنية والهندسية التابعة للشركة السورية للبترول “SPC” من صيانتها وتأهيلها بشكل كامل بعد أن خرجت من الخدمة نتيجة أعمال تخريب طالت تجهيزاتها.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن عمليات الصيانة استمرت 15 يوماً متواصلاً من العمل على مدار الساعة، نُفذت بالكامل بخبرات وطنية وبالاعتماد على الإمكانات والمواد المتوافرة لدى مديرية حقول المنطقة الوسطى، ما يعكس مستوى الجاهزية الفنية وقدرة الكوادر على التعامل مع الأعطال المعقدة وإعادة المعدات الثقيلة إلى الخدمة دون الحاجة إلى دعم خارجي.
ولفتت الوزارة إلى أن عودة الحفارة إلى العمل تشكل خطوة مهمة في تعزيز القدرات التشغيلية ودعم خطط إعادة التأهيل والتطوير في حقول المنطقة الوسطى، بما يسهم في توسيع أعمال الحفر والصيانة، ورفع وتيرة الإنتاج في المواقع النفطية.
ويشكل قطاع الحفر أحد المكونات الأساسية في عمليات تطوير الحقول النفطية واستدامة الإنتاج، إذ تسهم جاهزية الحفارات والمعدات التخصصية في تنفيذ خطط الصيانة والاستكشاف ورفع كفاءة الآبار.