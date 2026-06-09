إعادة تشغيل حفارة نفطية بخبرات وطنية بعد صيانة شاملة في حقول المنطقة الوسطى

حمص-سانا ‏

أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل حفارة “أورال ماش 2” من جديد في حقول المنطقة ‏الوسطى بعد تمكن الكوادر الفنية والهندسية التابعة للشركة السورية للبترول “‏SPC‏” من ‏صيانتها وتأهيلها بشكل كامل بعد أن خرجت من الخدمة نتيجة أعمال تخريب طالت ‏تجهيزاتها.‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن عمليات الصيانة استمرت 15 ‏يوماً متواصلاً من العمل على مدار الساعة، نُفذت بالكامل بخبرات وطنية وبالاعتماد ‏على الإمكانات والمواد المتوافرة لدى مديرية حقول المنطقة الوسطى، ما يعكس مستوى ‏الجاهزية الفنية وقدرة الكوادر على التعامل مع الأعطال المعقدة وإعادة المعدات الثقيلة ‏إلى الخدمة دون الحاجة إلى دعم خارجي.‏

ولفتت الوزارة إلى أن عودة الحفارة إلى العمل تشكل خطوة مهمة في تعزيز القدرات ‏التشغيلية ودعم خطط إعادة التأهيل والتطوير في حقول المنطقة الوسطى، بما يسهم في ‏توسيع أعمال الحفر والصيانة، ورفع وتيرة الإنتاج في المواقع النفطية.‏

ويشكل قطاع الحفر أحد المكونات الأساسية في عمليات تطوير الحقول النفطية واستدامة ‏الإنتاج، إذ تسهم جاهزية الحفارات والمعدات التخصصية في تنفيذ خطط الصيانة ‏والاستكشاف ورفع كفاءة الآبار.