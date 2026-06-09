إعادة تشغيل حفارة نفطية بخبرات وطنية بعد صيانة شاملة في حقول المنطقة الوسطى

IMG 20260609 210316 202 إعادة تشغيل حفارة نفطية بخبرات وطنية بعد صيانة شاملة في حقول المنطقة الوسطى

حمص-سانا ‏

أعلنت وزارة الطاقة إعادة تشغيل حفارة “أورال ماش 2” من جديد في حقول المنطقة ‏الوسطى بعد تمكن الكوادر الفنية والهندسية التابعة للشركة السورية للبترول “‏SPC‏” من ‏صيانتها وتأهيلها بشكل كامل بعد أن خرجت من الخدمة نتيجة أعمال تخريب طالت ‏تجهيزاتها.‏

IMG 20260609 210321 525 إعادة تشغيل حفارة نفطية بخبرات وطنية بعد صيانة شاملة في حقول المنطقة الوسطى

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء أن عمليات الصيانة استمرت 15 ‏يوماً متواصلاً من العمل على مدار الساعة، نُفذت بالكامل بخبرات وطنية وبالاعتماد ‏على الإمكانات والمواد المتوافرة لدى مديرية حقول المنطقة الوسطى، ما يعكس مستوى ‏الجاهزية الفنية وقدرة الكوادر على التعامل مع الأعطال المعقدة وإعادة المعدات الثقيلة ‏إلى الخدمة دون الحاجة إلى دعم خارجي.‏

ولفتت الوزارة إلى أن عودة الحفارة إلى العمل تشكل خطوة مهمة في تعزيز القدرات ‏التشغيلية ودعم خطط إعادة التأهيل والتطوير في حقول المنطقة الوسطى، بما يسهم في ‏توسيع أعمال الحفر والصيانة، ورفع وتيرة الإنتاج في المواقع النفطية.‏

ويشكل قطاع الحفر أحد المكونات الأساسية في عمليات تطوير الحقول النفطية واستدامة ‏الإنتاج، إذ تسهم جاهزية الحفارات والمعدات التخصصية في تنفيذ خطط الصيانة ‏والاستكشاف ورفع كفاءة الآبار.

IMG 20260609 205549 506 إعادة تشغيل حفارة نفطية بخبرات وطنية بعد صيانة شاملة في حقول المنطقة الوسطى
IMG 20260609 210309 066 إعادة تشغيل حفارة نفطية بخبرات وطنية بعد صيانة شاملة في حقول المنطقة الوسطى
IMG 20260609 210343 329 إعادة تشغيل حفارة نفطية بخبرات وطنية بعد صيانة شاملة في حقول المنطقة الوسطى
دورة تدريبية في نقابة المهندسين بدمشق حول مفاهيم التقييم العقاري وتطبيقاته العملية
ورشة عمل لتعزيز ثقافة الجودة وتحقيق الاعتمادية في جامعة طرطوس
الطاقة تبحث مع منظمات دولية ومحلية خطة استدامة قطاع المياه
الدفاع المدني يستجيب لسقوط حطام مسيّرة بريف درعا ويؤمّن موقعها
افتتاح مدرستين في قلعة المضيق بعد انتهاء أعمال الصيانة والتأهيل
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك