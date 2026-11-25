دمشق-سانا‏

وقّعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، والمدير القطري لمنظمة “بلان انترناشونال إنك” تمام صبيح، اليوم ‏الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، مذكرة تفاهم تحدد الإطار التقني والقانوني لبرامج وأنشطة التعاون في قطاع البرامج ‏الاجتماعية وسوق العمل في سوريا.‏

وبيّنت دائرة الإعلام في الوزارة لـ سانا، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز البرامج الاجتماعية وأنظمة الحماية الاجتماعية، والدعم ‏الإنساني والتنموي للأفراد والمجتمعات المتأثرة، إضافةً إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة وفعّالة تسهم في التعافي المستدام.‏

عودة آمنة وإدماج مستدام

وتشمل المذكرة التعاون في عمليات العودة وإعادة الاندماج الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة، من خلال دعم القدرات ‏المؤسسية للوزارات والجهات العامة المعنية، وتطوير آليات التنسيق، ودعم التخطيط القائم على الأدلة وتقديم الخدمات، كما ‏تتضمن دعم برامج ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وكبار السن، والمساهمة في تأمين احتياجاتهم.‏

وكانت الوزيرة قبوات قد بحثت في تشرين الأول الماضي مع وفد من المجلس السوري الأمريكي سبل تعزيز التعاون، ‏وإمكانية توظيف خبرات أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيم قنوات تقديم المساعدات إلى الداخل ‏السوري، وآليات الاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة، وإمكانية إقامة برامج تدريبية متخصصة لتطوير الكوادر في ‏مجال المعلوماتية والتكنولوجيا، إضافةً إلى توجيه المساعدات المالية بما يخدم المشاريع التنموية والإنسانية داخل البلاد.‏

وتعدّ “بلان انترناشونال إنك” منظمة تنموية وإنسانية دولية مستقلة غير ربحية، تأسست في نيويورك، وتعمل في أكثر من 80 دولة من بينها سوريا.‏