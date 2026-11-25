دمشق-سانا
وقّعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، والمدير القطري لمنظمة “بلان انترناشونال إنك” تمام صبيح، اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة بدمشق، مذكرة تفاهم تحدد الإطار التقني والقانوني لبرامج وأنشطة التعاون في قطاع البرامج الاجتماعية وسوق العمل في سوريا.
وبيّنت دائرة الإعلام في الوزارة لـ سانا، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز البرامج الاجتماعية وأنظمة الحماية الاجتماعية، والدعم الإنساني والتنموي للأفراد والمجتمعات المتأثرة، إضافةً إلى تطوير آليات تمويل مبتكرة وفعّالة تسهم في التعافي المستدام.
عودة آمنة وإدماج مستدام
وتشمل المذكرة التعاون في عمليات العودة وإعادة الاندماج الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة، من خلال دعم القدرات المؤسسية للوزارات والجهات العامة المعنية، وتطوير آليات التنسيق، ودعم التخطيط القائم على الأدلة وتقديم الخدمات، كما تتضمن دعم برامج ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وكبار السن، والمساهمة في تأمين احتياجاتهم.
وكانت الوزيرة قبوات قد بحثت في تشرين الأول الماضي مع وفد من المجلس السوري الأمريكي سبل تعزيز التعاون، وإمكانية توظيف خبرات أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيم قنوات تقديم المساعدات إلى الداخل السوري، وآليات الاستفادة المثلى من الموارد البشرية المتاحة، وإمكانية إقامة برامج تدريبية متخصصة لتطوير الكوادر في مجال المعلوماتية والتكنولوجيا، إضافةً إلى توجيه المساعدات المالية بما يخدم المشاريع التنموية والإنسانية داخل البلاد.
وتعدّ “بلان انترناشونال إنك” منظمة تنموية وإنسانية دولية مستقلة غير ربحية، تأسست في نيويورك، وتعمل في أكثر من 80 دولة من بينها سوريا.