أمستردام-سانا



تفتتح في العاصمة الهولندية أمستردام، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة العشرين من “معرض الفن بأسعار معقولة”، بمشاركة 67 صالة عرض من 14 دولة، تقدم إبداعات أكثر من 400 فنان يمثلون مدارس واتجاهات فنية معاصرة متنوعة.



​وبحسب الموقع الرسمي للمعرض، تفتح قاعة “دي كرومهوتال أبوابها أمام الزوار للاطلاع على آلاف الأعمال الفنية التي تشمل الرسم، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، وغيرها من الفنون البصرية، بأسعار تتراوح بين 100 و10 آلاف يورو، في خطوة تهدف إلى كسر حواجز النخبوية، وتوسيع قاعدة اقتناء الفن المعاصر ليشمل شرائح أوسع من الجمهور.

مشاركات دولية وتنوع في التجارب الفنية

وتشهد الدورة الحالية التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري حضوراً دولياً لافتاً لصالات عرض من أوروبا وآسيا والأمريكيتين، إلى جانب المشاركة الهولندية التي تستحوذ على النسبة الأكبر، فضلاً عن انضمام 12 صالة جديدة للمرة الأولى، ما يعكس اتساع نطاق المعرض وتنوع تجاربه.



ويخصص المعرض جناحاً بعنوان “فنانو الجيل القادم”، برعاية هيئة البث الهولندية، لتسليط الضوء على أربع من المواهب الشابة الصاعدة، كما تتنوع الأعمال المعروضة بين التكوينات التجريدية والعوالم الرمزية والروحانية، متناولةً قضايا الذاكرة والتراث والعلاقة مع الطبيعة.

أنشطة وفعاليات تفاعلية مرافقة

يتجاوز المعرض إطار العرض التقليدي ليقدم برنامجاً تفاعلياً حافلاً، يتضمن ورشة عمل مجانية لفنون النسيج، إلى جانب مبادرة “أعمال فنية بأقل من ألف يورو”، التي تسلط الضوء على القطع ذات الأسعار الميسرة وتساعد الزوار على اكتشاف أسماء فنية جديدة.

كما يوفر المعرض جلسات إرشادية لتعزيز التواصل المباشر بين الفنانين والجمهور، ومساعدة المهتمين في اختيار واقتناء الأعمال الفنية.



​وأوضح الموقع الرسمي للمعرض أن الدورة العشرين تشكل محطة مفصلية في مسيرة الحدث، حيث تعزز مشاركة 67 صالة عرض من بينها 12 صالة جديدة وتقديم آلاف الأعمال لأكثر من 400 فنان، من ثراء التجارب الفنية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الجمهور لاكتشاف أساليب إبداعية مختلفة.



يُذكر أن مبادرة “معارض الفن بأسعار معقولة” انطلقت من لندن عام 1999، قبل أن تحط رحالها في أمستردام عام 2007، لتتحول منذ ذلك الحين إلى منصة فنية سنوية تجمع بين صالات العرض والفنانين والجمهور ضمن مستويات سعرية في متناول الجميع.