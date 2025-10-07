اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: الانتخابات جرت بشفافية والنتائج مرضية

دمشق-سانا

أكدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أن العملية الانتخابية جرت بشفافية في جميع مراكز الاقتراع المعتمدة في المحافظات، وأن النتائج كانت مرضية بشكل عام .

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، في تصريح لمراسل سانا، أن نتائج ونِسَب التمثيل في الانتخابات عُرضت على جميع المناطق والمحافظات، وذلك لضمان الشفافية المطلقة في عمل اللجنة، مؤكداً أن مهام مجلس الشعب القادم تتمثل في إقرار القوانين والتشريعات المتطورة، ومواكبة المرحلة الانتقالية، ومساءلة الحكومة، والتمهيد لصياغة دستور دائم للبلاد، إضافة إلى لعب دور هام في تحقيق السلم الأهلي، وتعزيز الحوار الوطني.

بدورها، أوضحت عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، حنان البلخي، أن اللجنة راضية عن سير العملية الانتخابية والنتائج بشكل عام، مشيرة إلى أن الثلث الذي سيعينه رئيس الجمهورية أحمد الشرع هو لسدّ الثغرات ولا سيما نقص تمثيل المرأة.

من جانبها، أكدت عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، لارا عيزوقي، نزاهة العملية الانتخابية، وأن اللجنة راضية عن النتائج طالما أن ما أفرزته الصناديق لم يتأثر بأي تدخل من أحد، لافتة إلى أن الثلث الذي سيعينه الرئيس الشرع سيعمل على معالجة أي نقص أو ثغرات ، وقالت: “اللجنة ستقدّم ما أفرزته الصناديق إلى الرئيس، والقرار عنده”.

وحول قِصر فترة الطعون الانتخابية، أوضحت عيزوقي أن الانتخابات كانت يوم امس في الخامس من تشرين الأول الجاري، والطعون في السادس منه، وأنه لم يتم تقديم أي طلب طعن بالنتائج ، وبالتالي لم تكن هناك حاجة للتمديد.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم النتائج الرسمية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس الشعب بدمشق.