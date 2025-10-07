اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: الانتخابات جرت بشفافية والنتائج مرضية

photo 2025 10 07 00 42 35 اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: الانتخابات جرت بشفافية والنتائج مرضية

دمشق-سانا

أكدت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أن العملية الانتخابية جرت بشفافية في جميع مراكز الاقتراع المعتمدة في المحافظات، وأن النتائج كانت مرضية بشكل عام .

AMR 0681 اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: الانتخابات جرت بشفافية والنتائج مرضية

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، في تصريح لمراسل سانا، أن نتائج ونِسَب التمثيل في الانتخابات عُرضت على جميع المناطق والمحافظات، وذلك لضمان الشفافية المطلقة في عمل اللجنة، مؤكداً أن مهام مجلس الشعب القادم تتمثل في إقرار القوانين والتشريعات المتطورة، ومواكبة المرحلة الانتقالية، ومساءلة الحكومة، والتمهيد لصياغة دستور دائم للبلاد، إضافة إلى لعب دور هام في تحقيق السلم الأهلي، وتعزيز الحوار الوطني.

AMR 0673 اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: الانتخابات جرت بشفافية والنتائج مرضية

بدورها، أوضحت عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، حنان البلخي، أن اللجنة راضية عن سير العملية الانتخابية والنتائج بشكل عام، مشيرة إلى أن الثلث الذي سيعينه رئيس الجمهورية أحمد الشرع هو لسدّ الثغرات ولا سيما نقص تمثيل المرأة.

AMR 0692 اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: الانتخابات جرت بشفافية والنتائج مرضية

من جانبها، أكدت عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، لارا عيزوقي، نزاهة العملية الانتخابية، وأن اللجنة راضية عن النتائج طالما أن ما أفرزته الصناديق لم يتأثر بأي تدخل من أحد، لافتة إلى أن الثلث الذي سيعينه الرئيس الشرع سيعمل على معالجة أي نقص أو ثغرات ، وقالت: “اللجنة ستقدّم ما أفرزته الصناديق إلى الرئيس، والقرار عنده”.

وحول قِصر فترة الطعون الانتخابية، أوضحت عيزوقي أن الانتخابات كانت يوم امس في الخامس من تشرين الأول الجاري، والطعون في السادس منه، وأنه لم يتم تقديم أي طلب طعن بالنتائج ، وبالتالي لم تكن هناك حاجة للتمديد.

وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم النتائج الرسمية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس الشعب بدمشق.

الرئيس الشرع يبحث مع مسؤولي محافظة حلب الواقع الخدمي فيها
مشاركون في فعالية اللاذقية: صندوق التنمية السوري أمل جديد للإعمار الوطني
الاتصالات توضّح أسباب توقّف الخدمات في المنطقة الجنوبية
عمليات إخماد حرائق غابات ريف اللاذقية الشمالي تتواصل بتعاون كوادر وآليات مختلف الجهات العامة- فيديو
وزير الداخلية السوري يلتقي عدداً من الضباط الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في الخارج
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك